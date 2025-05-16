Рэйф Файнс сыграет Кориолана Сноу в ленте «Голодные игры: Рассвет жатвы»

Она поделилась, что работа с Файнсом была в ее списке желаний «с тех пор, как он на всю жизнь травмировал» ее своим выступлением в драме «Список Шиндлера. «Это действительно волнительно — приветствовать его в «Голодных играх»», — поделилась Джейкобсон.