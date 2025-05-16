Рэйф Файнс сыграет Кориолана Сноу в ленте «Голодные игры: Рассвет жатвы»

Британский актер Рэйф Файнс, известный по фильму «Английский пациент» и франшизе «Гарри Поттер», снимется в картине «Голодные игры: Рассвет жатвы». Об этом написали в официальном аккаунте серии в X.
Файнс сыграет президента Кориолана Сноу, чью роль в первых трех частях франшизы исполнял покойный Дональд Сазерленд. В фильме «Баллада о змеях и певчих птицах» в образе Сноу появился Том Блайт.
Действие «Рассвета жатвы» развернется до событий четырех картин с участием Дженнифер Лоуренс и после событий «Баллады о змеях и певчих птицах». В центре окажутся участники жатвы 50-х Голодных игр, в первую очередь — 16-летний Хемитч из Дистрикта 12.
Мальчика неожиданно выбрали для участия в играх, в которых случится смертельный поворот. На арену отправят в два раза больше трибутов, чем обычно. За жизнь придется бороться 48 детям.
«Мы хотели почтить память Дональда Сазерленда, дав одному из величайших актеров этого поколения сыграть президента Сноу за 24 года до того, как на арену вышла Китнисс Эвердин», — заявила продюсер Нина Джейкобсон.
Она поделилась, что работа с Файнсом была в ее списке желаний «с тех пор, как он на всю жизнь травмировал» ее своим выступлением в драме «Список Шиндлера. «Это действительно волнительно — приветствовать его в «Голодных играх»», — поделилась Джейкобсон.
В актерский состав будущей картины войдут также Джесси Племонс, Джозеф Зада, Майя Хоук, Уитни Пик, Маккенна Грейс и Келвин Харрисон-мл.
«Голодные игры: Рассвет жатвы» — экранизация одноименного романа Сьюзен Коллинз 2025 года , премьера которого запланирована на 20 ноября 2026 года. Режиссером фильма выступит Фрэнсис Лоуренс, сценаристом будет Билли Рэй.