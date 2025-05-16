Фильм «Эддингтон» с Хоакином Фениксом удостоился 7-минутных оваций на Каннском кинофестивале

Критики положительно оценили ленту. Софи Монкс Кауфман из Independent назвала «Эддингтона» «самым смешным фильмом Астера на сегодняшний день». Дэймон Уайз из Deadline отметил, что проект «можно назвать большим шагом, фильмом, который более серьезен, чем кажется на первый взгляд, рассматривающий COVID как Большой взрыв, который привел нас туда, где мы сейчас».