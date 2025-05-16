Фильм «Эддингтон» с Хоакином Фениксом удостоился 7-минутных оваций на Каннском кинофестивале

Фильм «Эддингтон» Ари Астера, в котором главную роль исполнил Хоакин Феникс, удостоился 7-минутных оваций на Каннском кинофестивале. Об этом сообщил Deadline.
Реакция на вестерн растрогала Феникса до слез. Режиссер картины Астер признался, что «чувствует себя очень привелегированным», находясь в Каннах. «Это мечта, ставшая реальностью», — подчеркнул он.
Кинематографист пошутил, что не знает, что думают зрители о его работе. «Спасибо, что вы здесь. <…> Спасибо вам большое за то, что пригласилти меня», — добавил Астер.
Критики положительно оценили ленту. Софи Монкс Кауфман из Independent назвала «Эддингтона» «самым смешным фильмом Астера на сегодняшний день». Дэймон Уайз из Deadline отметил, что проект «можно назвать большим шагом, фильмом, который более серьезен, чем кажется на первый взгляд, рассматривающий COVID как Большой взрыв, который привел нас туда, где мы сейчас».
Создатель «Реинкарнации», «Солнцестояния» и «Всех страхов Бо» снял комедийный неовестерн о вражде между мэром маленького американского города и местным шерифом во время пандемии.
В ленте снялись Педро Паскаль, Эмма Стоун и Остин Батлер, Люк Граймс, Дирдри О’Коннелл, Мишель Уорд, Амели Хоферле, Клифтон Коллинз-младший и Уильям Беллоу.
«Эддингтон» представлен в конкурсной программе Каннского кинофестиваля. Он поборется за «Золотую пальмовую ветвь» с фильмами Уэса Андерсона, Ричарда Линклейтера, Жюлии Дюкорно и Келли Рейхардт.