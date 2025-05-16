Менеджер Telegram столкнулся с массовым сбоем в работе. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Согласно им, многие пользователи приложения перестали получать оповещения. У редакторов «Афиши Daily» в телеграме в данный момент не доступны комментарии к постам.
Downdetector зафиксировал более 3300 жалоб на работу мессенджера за последние сутки. Большинство сообщений о неполадках пришли из Тверской области, Москвы, Псковской, Нижегородской и Мурманской областей.
Пользователи поделились, что у них перестало открываться приложение, не приходят новые сообщения, не открываются фото- и видеофайлы.
В конце апреля в работе Telegram уже наблюдались перебои. 22 апреля пользователи не получали сообщения и не могли загружать медиа. Проблему решили в течение нескольких часов.