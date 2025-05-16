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Telegram столкнулся с массовым сбоем в работе

Сегодня в 21:19
Фото: Christian Wiediger/Unsplash

Менеджер Telegram столкнулся с массовым сбоем в работе. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Согласно им, многие пользователи приложения перестали получать оповещения. У редакторов «Афиши Daily» в телеграме в данный момент не доступны комментарии к постам.

Downdetector зафиксировал более 3300 жалоб на работу мессенджера за последние сутки. Большинство сообщений о неполадках пришли из Тверской области, Москвы, Псковской, Нижегородской и Мурманской областей.

Пользователи поделились, что у них перестало открываться приложение, не приходят новые сообщения, не открываются фото- и видеофайлы.

В конце апреля в работе Telegram уже наблюдались перебои. 22 апреля пользователи не получали сообщения и не могли загружать медиа. Проблему решили в течение нескольких часов.

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