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Джейсон Айзекс снимется в хорроре «Викторианская психопатка»

Сегодня в 21:45
Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images

Британский актер Джейсон Айзекс, известный по сериалу «Белый лотос» и франшизе «Гарри Поттер», снимется в хорроре «Викторианская психопатка» по роману Вирджинии Фейто. Об этом сообщил Deadline.

Айзекс сыграет роль мистера Паундса, владельца поместья, в которое приезжает молодая эксцентричная гувернантка Уинифред Ноттти. Роль девушки исполнит Майка Монро — она заменила выбывшую из проекта Маргарет Куолли.

Героине Монро предстоит обучать детей столовому этикету и рассказывать им об истории их семьи. Приличная и ответственная работа скрывает психопатические наклонности девушки.

По мере того как Уинифред привыкает к жизни в Энсор-хаусе, сотрудники поместья начинают необъяснимым образом исчезать. Тогда владельцы дома задаются вопросом, все ли в порядке с их новой сотрудницей.

Одну из ролей в психологическом триллере сыграет Томасин МакКензи, она предстанет в образе няни. Режиссером проекта выступит Закари Уигон («Стоп-слово»), продюсерами — Дэн Каган («Собиратель душ») и Себастьен Рейбо.

«Джейсон с невероятной точностью передает нюансы человеческой психологии и поведения. Я в восторге от того, что он присоединится к „Викторианской психопатке“ — будет интересно наблюдать, как он оживит загадочного и переменчивого владельца Энсор-хаус, мистера Джона Паундса», — отметил Уигон.

Вирджиния Фейто написала сценарий будущей картины. Съемки экранизации запланированы на август. Фильм должна была разрабатывать студия А24, но она вышла из проекта после ухода Куолли.

Продюсерами проекта выступают Дэн Каган («Собиратель душ») из Traffic, Себастьен Рейбо из Anton and Wigon, Ник Шумакер, Бард Доррос и Фейто.

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