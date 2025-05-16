Джейсон Айзекс снимется в хорроре «Викторианская психопатка»

«Джейсон с невероятной точностью передает нюансы человеческой психологии и поведения. Я в восторге от того, что он присоединится к „Викторианской психопатке“ — будет интересно наблюдать, как он оживит загадочного и переменчивого владельца Энсор-хаус, мистера Джона Паундса», — отметил Уигон.