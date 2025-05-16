Гарвардский университет использует ИИ для поиска инопланетян

Сложность работы заключается в том, что ИИ приходится искать неизвестное.«Мы не знаем, что ищем. Мы ничего не знаем о движениях НЛО. В этом и заключается весь смысл проекта — определить, что такое НЛО», — отметил ученый Ричард Клоэта.