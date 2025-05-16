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Гарвардский университет использует ИИ для поиска инопланетян

Вчера в 19:29
Фото: Dmitrii Ko/Unsplash

Гарвардский университет начал использовать искусственный интеллект для поиска инопланетян. Об этом сообщил Bloomberg.

ИИ применяют в рамках проекта «Галилео», над котором работает доктор Лора Домине. Она изучает нейтрино — элементарные частицы, столь крошечные, что некоторые ученые считают их выдумкой.

Домине создавала алгоритм машинного обучения, который мог бы обнаруживать реакции нейтрино глубоко под землей. В 2023 году она присоединилась к группе, занимающейся созданием другого типа детектора частиц.

Новый проект пытается обнаружить интересные явления не под землей, а в небе. Для этого используются акустические датчики, анализатор радиочастотного спектра, счетчик заряженных частиц, метеостанция с магнитометром и несколько камер.

Домине и ее коллеги занимаются поиском неопознанных летающих объектов (НЛО) и изучением этих аномальных явлений. Ученые надеются, что смогут найти признаки разумной внеземной жизни.

ИИ позволяет исследователям анализировать данные из земного воздушного пространства 24 часа в сутки и отфильтровывать аномальные явления. Ученые используют программы компьютерного зрения с открытым исходным кодом, которые используются в беспилотных автомобилях.

Сложность работы заключается в том, что ИИ приходится искать неизвестное.«Мы не знаем, что ищем. Мы ничего не знаем о движениях НЛО. В этом и заключается весь смысл проекта — определить, что такое НЛО», — отметил ученый Ричард Клоэта.

Для этого программу обучают распознавать самолеты, птицы, насекомых и другие известные объекты. Пока ИИ сложно определять облака, пыль, листья и блики от солнца. Но в перспективе он сможет отсеивать знакомые объекты и фокусироваться на аномальных.

Bloomberg отмечает, что пока в мире не так много уважаемых ученых, которые занимались бы поиском инопланетян. Но к вопросу существования жизни за пределами Земли в последние годы стали относиться серьезнее.

Это произошло после того, как в 2017 году стало известно, что Министерство обороны США втайне изучало необъяснимые внеземные явления. Опубликованные видеозаписи показали НЛО, которые перемещались вопреки законам физики. Конгресс тогда поручил Пентагону начать новую исследовательскую программу.

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