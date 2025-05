The Daily Beast расписал, каким может быть The American. Всего в шоу примут участие 12 иностранцев. В самом начале группа конкурсантов приплывет на остров Эллис в Нью-Йорке на борту «Корабля граждан» (The Citizen Ship). Их встретит ведущий, желательно «известный, натурализованный американец», например, колумбийка София Вергара или канадец Райан Рейнольдс. После этого участники поедут по штатам на поезде «Американец» (The American), чтобы познакомиться с особенностями США, и поучаствуют в тематических конкурсах (например, запуске ракеты на мысе Канаверал во Флориде).