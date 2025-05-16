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Власти США обсуждают запуск реалити-шоу для иностранцев. Главный приз — гражданство

Вчера в 18:55
Фото: Global Residence Index/Unsplash

В Министерстве внутренней безопасности США обсуждают запуск реалити-шоу для иностранцев. Победитель сможет получить гражданство страны, сообщает The Daily Beast со ссылкой на источник в ведомстве.

В шоу под названием The American («Американец») участникам предстоит пройти испытания в разных уголках США, чтобы стать гражданином страны. Министерство работает с канадским продюсером Робом Уорсоффом, который написал 35-страничный питч проекта. Из документа следует, что The American «восславит то, что значит быть американцем».

Продвижением The American якобы занимается министр внутренней безопасности Кристи Ноэм. Ее помощница Триша Маклафлин сообщила изданию, что концепция шоу только «на самых начальных этапах» проверки, никаких решений о дальнейшей судьбе принято не было. Она отрицает, что Ноэм даже приглядывалась к The American, но источники The Daily Beast утверждают, что высокопоставленная чиновница хочет реализации и помогает проекту.

The Daily Beast расписал, каким может быть The American. Всего в шоу примут участие 12 иностранцев. В самом начале группа конкурсантов приплывет на остров Эллис в Нью-Йорке на борту «Корабля граждан» (The Citizen Ship). Их встретит ведущий, желательно «известный, натурализованный американец», например, колумбийка София Вергара или канадец Райан Рейнольдс. После этого участники поедут по штатам на поезде «Американец» (The American), чтобы познакомиться с особенностями США, и поучаствуют в тематических конкурсах (например, запуске ракеты на мысе Канаверал во Флориде).

Проигравшие участники отправятся домой с «символически американскими» призами, включая миллион баллов American Airlines, подарочную карту Starbucks на 10 тыс. долларов и пожизненный запас бензина. Они также получат преимущество при прохождении традиционного процесса получения гражданства.

«Мы разделим смех, слезы, разочарование и радость, услышав их истории, и это напомнит нам, как здорово быть американцем», — написал Уорсофф в питче.

Собеседница The Daily Beast Маклафлин отметила, что министерство «сотни предложений о телешоу в год», и каждое из них «проходит тщательную проверку» перед тем, как ему дадут зеленый или красный свет.

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