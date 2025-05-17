«Аэрофлот» провел Летние игры в спорткомплексе «Лужники»

Авиакомпания «Аэрофлот» провела в спорткомплексе «Лужники» Летние игры — масштабный турнир для сотрудников перевозчика и семи дочерних предприятий холдинга. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе авиалиний.
В соревнованиях поучаствовали почти 4000 человек, их объединили в 82 команды. Спортсмены сыграли в мини-футбол, волейбол, стритбол и посоревновались в эстафетах.
На Летних играх также прошли индивидуальные соревнования по баскетболу 1×1, большому теннису, скиппингу, комплексу норм «Аэрофлот» и массовому забегу. Всего участники разыграли 30 кубков, 1217 медалей и 300 значков «Нормы Аэрофлота».
Помимо этого, гостей пригласили на развлекательные активности: фиджитал-гонки на радиоуправляемых моделях, полосу препятствий «Вызов принят», развлекательные зоны с играми для всей семьи и станции-силомеры.
В программе были состязания в шахматы с искусственным интеллектом и турнир по набиванию мяча. Мероприятие посетила триатлонистка Анастасия Тукмачева, она провела открытый разговор о здоровом образе жизни.
Праздник завершился большим концертом. Участникам игр показали акробатическое шоу мирового уровня.