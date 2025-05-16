«Это по-настоящему мужской взгляд на вещи»: Кристен Стюарт считает, что для режиссеры не нужен опыт

Кристен Стюарт считает «заблуждением» мнение, что для становления режиссером нужен «опыт или техническая подкованность». Актриса и режиссер-дебютантка уверена, что снимать фильмы может любой, передает Variety.
Стюарт приехала на Каннский фестиваль, чтобы представить свой режиссерский дебют «Хронология воды». Премьера фильма в рамках программы «Особый взгляд» состоялась 16 мая.
«Бытует этот бред, что [для создания фильма] нужно иметь опыт или что‑то вроде технической сноровки, это [мнение] просто защита для бизнеса. Это по-настоящему мужской взгляд на вещи. Как будто бы это что‑то сложное. Любой может снять фильм, если ему есть что сказать», — считает Стюарт.
Актриса назвала самой главной трудности при создании кино — это поиск финансирования и «обязательства, которые в кинопроизводстве долгосрочные». Стюарт нашла эту финансовую поддержку в некоммерческой организации Breaking Through the Lens. Чтобы экономить, съемки «Хронологии воды» велись в Латвии и на Мальте.
«Хронология воды» — биографическая драма, основанная на одноименных мемуарах писательницы Лидии Юкнавич. Имоджен Путс играет главную роль, а действие разворачивается на протяжении четырех десятилетий.
Когда Стюарт спросили о том, почему она взяла на главную роль Путс вместо себя, она сказала, что «была бы рада сняться в фильме, который сама режиссирует, и скоро это произойдет», но в этом случае ей «не подходит эта роль».