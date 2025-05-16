Джейкоб Элорди и Лили-Роуз Депп снимутся в адаптации романа «Outer Dark» Кормака Маккарти

«С тех пор, как я впервые прочитал „Внешнюю тьму“ , моей мечтой было экранизировать ее и найти подходящий кинематографический язык, который бы отдал должное выразительной и космологической работе Кормака Маккарти. Теперь, когда к нам присоединились два притягательных актера, я чувствую, что это возможно. Необыкновенный исходный материал — это глубокое вдохновение для создания уникального мира, который одновременно вибрирует жизнью и смертью. Захватывающее дорожное кино, ужасное и прекрасное путешествие в лабиринт человеческой души — вот к чему я стремлюсь для „Внешней тьмы“», — сказал Немеш.