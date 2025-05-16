Джейкоб Элорди и Лили-Роуз Депп снимутся в адаптации романа «Outer Dark» Кормака Маккарти

Звезда «Эйфории» и «Солтберна» Джейкоб Элорди снимется вместе с актрисой Лили-Роуз Депп, известной по триллеру «Носферату», в адаптации романа «Outer Dark» Кормака Маккарти. Об этом сообщил Deadline.
Фильм выйдет на экраны в 2026 году. Он станет англоязычным дебютом режиссера Ласло Немеша, снявшего картину «Сын Саула». Сценарий проекта Немеш написал вместе с Кларой Ройер.
Действие картины развернется в Аппалачах во время Великой депрессии. В центре истории окажется молодая женщина, которая носит ребенка своего брата. Брат оставляет младенца в лесу умирать и говорит сестре, что тот умер естественной смертью.
Но девушка обнаруживает ложь и отправляется на поиски ребенка. Пока брат и сестра перемещаются по сельской местности, за ними по пятам следуют три ужасающих незнакомца, сея смерть и разрушения.
Продюсерами экранизации выступили Майк Гудридж («Треугольник печали»), Илен Фельдман, Ори Эйзен и Николас Гонда.
«С тех пор, как я впервые прочитал „Внешнюю тьму“ , моей мечтой было экранизировать ее и найти подходящий кинематографический язык, который бы отдал должное выразительной и космологической работе Кормака Маккарти. Теперь, когда к нам присоединились два притягательных актера, я чувствую, что это возможно. Необыкновенный исходный материал — это глубокое вдохновение для создания уникального мира, который одновременно вибрирует жизнью и смертью. Захватывающее дорожное кино, ужасное и прекрасное путешествие в лабиринт человеческой души — вот к чему я стремлюсь для „Внешней тьмы“», — сказал Немеш.