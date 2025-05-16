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Рианна поделилась новым синглом впервые с 2022 года

Сегодня в 15:58

Рианна выпустила свой первый новый сингл почти за три года — «Friend Of Mine». Это саундтрек к мультфильму «Смурфики в кино», в озвучке которого поучаствовала певица.

В самом клипе Рианны практически нет. Почти все видео танцуют анимированные смурфики, только лишь в конце — на несколько секунд — появляется певица.

Рианна озвучила Смурфетту в грядущем анимационном фильме. Сообщалось, что работа в этом проекте принесет ей 65 млн долларов. «Friend Of Mine» — вторая песня из саундтрека после совместного трека Desi Trill, DJ Khaled, Cardi B, Natania и Subhi «Higher Love».

Последним до этого момента релизом Рианны был «Born Again», тоже саундтрек — к «Черной пантере: Ваканда навсегда». Сингл вышел в ноябре 2022 года.

Восьмой и последний студийный альбом Рианны «Anti» вышел в 2016 году. В прошлом году она сообщила поклонникам, что «начинает все заново» со своим следующим альбомом. По ее словам, сборник будет «неожиданным» и «некоммерческим».

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