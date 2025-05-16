Netflix выпустит документалку о смертельной давке на концерте Трэвиса Скотта

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер документального фильма «Trainwreck: The Astroworld Tragedy». Картина рассказывает о трагедии на фестивале Astroworld в ноябре 2021 года.
В картине будут представлены интервью с выжившими и членами семей жертв, аудиозаписи звонков в службу спасения 911 и многое другое.
После трагедии 125 посетителей, а также семьи погибших подали иск к рэперу и организаторам мероприятия на 750 млн долларов. В мае 2024 года был урегулирован последний оставшийся иск, который подала семья 9-летнего мальчика — самого молодого погибшего.
Сам музыкант посвятил трагедии строчки в песне «My Eyes». «If they just knew what Scotty would do to jump off the stage and save him a child» («Если б они только знали, что Скотти отдал бы за возможность спрыгнуть со сцены и спасти ребенка»). Премьера документалки назначена на 10 июня.