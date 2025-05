Netflix выпустит документалку о смертельной давке на концерте Трэвиса Скотта

Сам музыкант посвятил трагедии строчки в песне «My Eyes». «If they just knew what Scotty would do to jump off the stage and save him a child» («Если б они только знали, что Скотти отдал бы за возможность спрыгнуть со сцены и спасти ребенка»). Премьера документалки назначена на 10 июня.