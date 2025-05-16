Netflix выпустит документалку о смертельной давке на концерте Трэвиса Скотта

Смертельная давка произошла 5 ноября, в первый день работы фестиваля, когда на концерте Скотта фанаты хотели подойти ближе к сцене. Люди начали терять равновесие и падали без сознания. Сначала сообщалось о смерти 8 человек. Позднее в больницах умерли еще двое.