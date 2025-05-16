YouTube начнет показывать рекламу после самых эмоциональных моментов видео

YouTube представил на конференции Upfront новый рекламный формат Peak Points («Пиковые точки»). Об этом сообщает TechСrunch.
Сервис будет показывать рекламу сразу после так называемых «пиковых точек» ― самых интересных и эмоциональных моментов: например, когда знаменитая пара наконец обручилась.
Такие моменты с наибольшей вовлеченностью зрителей будет находить искусственный интеллект Gemini от Google, анализируя видео.
Цель Peak Points — помочь рекламодателям привлечь внимание пользователей в тот момент, когда те максимально увлечены просмотром. Как отмечает TechCrunch, этот подход напоминает стратегию эмоционального таргетинга, когда реклама подбирается в соответствии с эмоциями, вызванными контентом. Считается, что в состоянии эмоционального подъема зрители лучше запоминают рекламу.
Однако зрителям такая реклама может показаться раздражающей, ведь она прервет сюжет, в который они эмоционально вовлечены, считает издание.
Недавно YouTube отметил 20-летие самого первого ролика на платформе ― «Me at the Zoo». К этой дате сервис представил специальную версию клипа Рика Эстли «Never Gonna Give You Up», составленную из популярных видео.