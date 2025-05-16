YouTube начнет показывать рекламу после самых эмоциональных моментов видео

Цель Peak Points — помочь рекламодателям привлечь внимание пользователей в тот момент, когда те максимально увлечены просмотром. Как отмечает TechCrunch, этот подход напоминает стратегию эмоционального таргетинга, когда реклама подбирается в соответствии с эмоциями, вызванными контентом. Считается, что в состоянии эмоционального подъема зрители лучше запоминают рекламу.