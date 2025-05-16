Главред «Афиши Рестораны» поучаствовала в форуме «Завтрак шефа»

С 13 по 15 мая в Москве проходил ежегодный международный гастрономический форум «Завтрак шефа-2025», созданный для полноценного погружения в гастрономическую среду. На нем можно было встретиться с коллегами по цеху, пообщаться с лучшими шеф-поварами России и стран СНГ, познакомиться с новыми поставщиками продуктов и оборудования, а также выбрать себе весь необходимый инвентарь шефа — от ножа до кителя.