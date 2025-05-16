Главред «Афиши Рестораны» поучаствовала в форуме «Завтрак шефа»

С 13 по 15 мая в Москве проходил ежегодный международный гастрономический форум «Завтрак шефа-2025», созданный для полноценного погружения в гастрономическую среду. На нем можно было встретиться с коллегами по цеху, пообщаться с лучшими шеф-поварами России и стран СНГ, познакомиться с новыми поставщиками продуктов и оборудования, а также выбрать себе весь необходимый инвентарь шефа — от ножа до кителя.
В мероприятии участвовали известные шеф-повара, бартендеры, бизнес-эксперты и специалисты по пиару в гастрономической сфере. Они посетили более 120 тематических лекций и мастер-классов, направленных на повышение профессиональных навыков.
В дискуссии «Журналисты vs пиарщики: секрет идеальных отношений» приняла участие главный редактор «Афиши Рестораны» Маргарита Замураева. Она поделилась экспертизой и рассказала, как специалистам важно понимать цели друг друга.
«В современном мире успех гастрономических проектов измеряется не только мишленовскими звездами или другими ресторанными рейтингами, но и уровнем доверия аудитории. Оно возникает там, где честность встречается с профессионализмом. Именно в этом пересечении рождаются настоящие истории и идеи, способные вдохновлять и изменять индустрию», — отметила Маргарита Замураева.
Помимо образовательной части, гости форума открывали для себя новые вкусовые сочетания, учились ведению соцсетей для ресторанов и даже осваивали основы сценической речи.