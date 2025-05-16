На Каннском фестивале впервые не пустили на красную дорожку актера, обвиненного в изнасиловании

Решение принял президент Канн Тьерри Фремо вместе с продюсерами фильма. Причина недопуска — обвинения в изнасиловании, физическом и психологическом насилии. Их выдвинули 33-летнему актеру три его бывших партнерши. По словам девушек, инциденты произошли в 2018, 2019 и 2020 годах. Дело было прекращено в апреле этого года из‑за отсутствия доказательств, но истицы сообщили, что планируют подать апелляцию. Сам Наварро-Мусси не признал вину. Это первый подобный случай в истории Канн, когда актеру запретили участвовать в фестивале из‑за обвинений в сексуализированном насилии.