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На Каннском фестивале впервые не пустили на красную дорожку актера, обвиненного в изнасиловании

Сегодня в 13:50
Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Руководство Каннского кинофестиваля запретило актеру Тео Наварро-Мусси приходить на премьеру фильма «Дело 137» из‑за обвинений в изнасиловании и сексуальном насилии. Об этом сообщает Variety.

Наварро-Мусси сыграл второстепенную роль в картине, которая вошла в основную программу фестиваля. Накануне выхода на красную дорожку руководство Канн сообщило, что актера туда не пустят.

Решение принял президент Канн Тьерри Фремо вместе с продюсерами фильма. Причина недопуска — обвинения в изнасиловании, физическом и психологическом насилии. Их выдвинули 33-летнему актеру три его бывших партнерши. По словам девушек, инциденты произошли в 2018, 2019 и 2020 годах. Дело было прекращено в апреле этого года из‑за отсутствия доказательств, но истицы сообщили, что планируют подать апелляцию. Сам Наварро-Мусси не признал вину. Это первый подобный случай в истории Канн, когда актеру запретили участвовать в фестивале из‑за обвинений в сексуализированном насилии.

«Хотя предполагаемые факты в значительной степени предшествовали производству фильма, мы решили с руководством фестиваля, что указанное лицо не будет сопровождать фильм в Каннах из уважения к истцам и жертвам. Руководство Каннского кинофестиваля очень четко заявило, что не будет освещать деятельность людей, подозреваемых в сексуализированном насилии», — прокомментировали продюсеры фильма.

Актер отнесся к решению руководства фестиваля с пониманием. При этом звезда фильма «Дело 137» беспокоится о карьере и надеется, что факт закрытия дела будет «принят во внимание».

Недавно организаторам Каннского фестиваля пожаловались на Лену Ленину. Неизвестный сообщил, что ее высокая прическа мешает сидящим сзади смотреть фильмы, и попросил ввести в дресс-код ограничения по высоте укладок. Руководство киносмотра делать это отказалось, поскольку «явление не носит массовый характер».

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