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Beat Film Festival раскрыл список фильмов этого года

Сегодня в 15:12
Фото: кадр из фильма «Цепные реакции»

Международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival (BFF) раскрыл список фильмов, которые покажут с 5 по 15 июня в Москве. В программу вошли чуть больше 20 картин — о фотографе Мартине Парре, дизайнере Томе Брауне, режиссере Дэвиде Линче и не только.

Фильмом открытия BFF станет «Ансельм. Шум времени» режиссера Вима Вендерса. Документалка посвящена современному немецкому художнику Ансельму Киферу и его миру.

В особом фокусе программы — наследие режиссера Дэвида Линча. На BFF покажут сборник короткометражек режиссера «Линч: Начало», фильм с его воспоминаниями о творческом становлении «Дэвид Линч: Жизнь в искусстве», а также ленту с детальным разбором главных работ режиссера «Линч/Оз».

Тему кино продолжает фильм «Марли Мэтлин: Больше не одна» — вдохновляющая история первой глухой актрисы, удостоенной «Оскара», и получившей новую порцию признания с выходом драмы «CODA: Ребенок глухих родителей». Наконец, еще один фильм для синефилов — «Цепные реакции», анализирующий феномен культового слэшера «Техасская резня бензопилой».

В секцию документалок о музыке вошли «Electronic Body Music: тело, бит, машина» о жанре EBM, «The Beatles: О чем говорил Нью-Йорк» о концерте легендарной группы в американском мегаполисе, байопик о группе Pavement («Метод Pavement») и биография дивы нью-йоркского музыкального авангарда Мередит Монк («Монк в деталях»).

В программу BFF включили сразу несколько документалок о людях, изменивших представление о моде и стиле. «Империя грез Джанни Версаче» — о детстве и юности главного фэшн-дизайнера 90-х, одевавшего Мадонну и принцессу Диану. «Том Браун: Скроить мечты» рассказывает, как американский дизайнер, в которого поначалу никто не верил, стал фаворитом Met Gala и участником Недели моды в Париже.

Легендарный фотограф Мартин Парр, снимавший будни британского пролетариата, стал главным героем документалки «Я Мартин Парр». Кинозвезде 70-х и иконе стиля Лайзе Миннелли посвятили фильм «Лайза Миннелли: Невероятная, но правдивая история».

«Время брутализма» предлагает зрителям поразмышлять о том, как архитектура отражает коллективные мечты и надежды, вглядываясь в бруталистские здания македонской столицы Скопье. Еще одно важное архитектурно-дизайнерское течение XX века затрагивает картина «Модернизм, Inc.» — ее героем стал арт-директор компании IBM Элиот Нойес. Размышлениям об эстетике и функциональности на примере стульев посвящен фильм «Два стула».

На BFF привезли хит последнего фестиваля «Сандэнс» «Хищники», рассказывающий об американском тру-крайм-шоу «To Catch a Predator», которое сделало разоблачение преступников развлечением. «Баломания: секретная субкультура фавел» покажет историю датской студентки, вошедшей в сообщество любителей позапускать гигантские светящиеся воздушные шары в Бразилии.

Показы документалок пройдут в ДК «Кристалл», киноцентре «Октябрь», кинотеатрах «Художественный», «Синема Парк Мосфильм», «Пионер», а также в «ГЭС-2», МАММ, Третьяковской галерее, «Гараже», «Зотове» и на других площадках. Узнать расписание сеансов и купить билеты можно на сайте BFF. Часть фильмов появится на «Кинопоиске».

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