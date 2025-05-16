Beat Film Festival раскрыл список фильмов этого года

В программу BFF включили сразу несколько документалок о людях, изменивших представление о моде и стиле. «Империя грез Джанни Версаче» — о детстве и юности главного фэшн-дизайнера 90-х, одевавшего Мадонну и принцессу Диану. «Том Браун: Скроить мечты» рассказывает, как американский дизайнер, в которого поначалу никто не верил, стал фаворитом Met Gala и участником Недели моды в Париже.