Картину Марлен Дюма продали за рекордную для ныне живущих художниц сумму

Картину южноафриканской художницы Марлен Дюма «Мисс Январь» продали на аукционе Christie’s за 13,6 млн долларов ― это новый рекорд для произведений ныне живущих женщин-художников, сообщает CNN.
«Благодаря монументальному масштабу и уникальному сюжету „Мисс Январь“ ― это настоящий magnum opus Марлен Дюма», ― отметила заместительница председателя отдела послевоенного и современного искусства Christie’s Сара Фридландер.
«В этой картине Дюма мастерски изображает женское тело, одновременно освобождая его от традиции подчинения: переворачивая устоявшиеся представления о женском ню, сформированные мужским взглядом на историю», — добавила она.
Картина высотой 2,82 метра была написана Дюма в 1997 году. В ней художница возвращается к своей ранней работе, «Мисс мира», — изображению десяти моделей, которое она создала за 30 лет до этого, в возрасте 10 лет.
Марлен Дюма считается одной из самых влиятельных современных художниц. Как отмечает Christie’s, она известна эмоционально насыщенными и психологически сложными портретами, часто вдохновленными найденными фотографиями. В своих работах художница исследует темы сексуальности, расы, горя, материнства и тела.
Согласно документальному фильму Би-би-си «Recalculating Art», работы женщин-художниц в среднем продаются за 10% от стоимости работ их коллег-мужчин. CNN называет гендерный разрыв в оценке искусства системной проблемой.
Самым дорогим из ныне живущих художников остается Джефф Кунс, чья скульптура «Кролик» была продана в 2019 году за 90,3 млн долларов.