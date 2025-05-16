Картину Марлен Дюма продали за рекордную для ныне живущих художниц сумму

Сегодня / 10:31
Организаторам Каннского фестиваля пожаловались на Лену Ленину из‑за ее высоких причесок
Сегодня / 13:50
На Каннском фестивале впервые не пустили на красную дорожку актера, обвиненного в изнасиловании
Сегодня / 12:07
Лиза Янковская снимется с Райли Кио в фильме о соперничестве между США и Россией
Сегодня / 11:15
Звезда «Универа» сказала, что у женщин нет права быть в плохом настроении рядом с мужчиной
Сегодня / 08:55
Умер актер Джо Бейкер, игравший в фильмах о Джеймсе Бонде
Сегодня / 08:37
К фильму «Рэмбо: Первая кровь» снимут приквел
Сегодня / 07:53
Ольга Куриленко сыграет с Мартином Фриманом в триллере «Пусть Бог все уладит»
Сегодня / 07:19
Майли Сайрус выпустит фильм по новому альбому. Его будут показывать в кино всего день
Сегодня / 06:44
Джимми Фэллон перевоплотился в Филиппа Киркорова в эфире «The Tonight Show»
Сегодня / 05:51
THR: Дэвид Лейтч займется экранизацией Gears of War
Сегодня / 22:59
Майка Монро заменит Маргарет Куолли в хорроре «Викторианская психопатка»
Сегодня / 22:17
Вышел тизер сериала «Task» — нового проекта создателя «Мейр из Исттауна» Брэда Ингелсби
Сегодня / 21:38
Рэпера Криса Брауна арестовали из‑за драки в ночном клубе
Вчера / 20:58
Майкл Джей Фокс снимется в третьем сезоне «Терапии»
Вчера / 19:54
Charli XCX сняла клип на «Party 4 U» 2020 года. Трек стал хитом этой весной
Вчера / 19:53
В Великобритании открыли для посещения дом, где родились сестры Бронте
Вчера / 18:48
Фильм «Питер FM» выпустят в повторный кинопрокат в начале лета
Вчера / 17:58
«Одиссея» Кристофера Нолана станет первым фильмом, полностью снятым на камеры IMAX
Вчера / 16:47
В США вручили университетский диплом 97-летней женщине, которая мечтала об образовании всю жизнь
Вчера / 15:43
Сара Полсон и Тони Коллетт сыграют сестер в фильме «Мамаша Кураж»
Вчера / 15:27
В России запретили прокат фильмов с пропагандой чайлдфри
Вчера / 15:11
Вышел новый трейлер восьмого сезона «Рика и Морти»
Вчера / 14:51
Умер аллигатор Моррис, который сыграл с Адамом Сэндлером в «Счастливчике Гилморе»
Вчера / 14:50
Россиянина оштрафовали за картинку с лягушонком Пепе в радужном парике
Вчера / 14:33
Okko представил тизер второго сезона «Открытого брака»
Вчера / 14:19
Сидни Суини крадет артефакт коренных американцев в трейлере «Americana»
Вчера / 13:41
Нейробиолог: регулярное прослушивание классической музыки помогает сосредоточиться и лучше работать
Вчера / 12:54
Розамунд Пайк сказала, что ее просили раздеться на кастинге для съемок фильма про Бонда

Картину Марлен Дюма продали за рекордную для ныне живущих художниц сумму

Сегодня в 13:12
Фото: Christie’s

Картину южноафриканской художницы Марлен Дюма «Мисс Январь» продали на аукционе Christie’s за 13,6 млн долларов ― это новый рекорд для произведений ныне живущих женщин-художников, сообщает CNN.

«Благодаря монументальному масштабу и уникальному сюжету „Мисс Январь“ ― это настоящий magnum opus Марлен Дюма», ― отметила заместительница председателя отдела послевоенного и современного искусства Christie’s Сара Фридландер.

«В этой картине Дюма мастерски изображает женское тело, одновременно освобождая его от традиции подчинения: переворачивая устоявшиеся представления о женском ню, сформированные мужским взглядом на историю», — добавила она.

© Christie’s

Картина высотой 2,82 метра была написана Дюма в 1997 году. В ней художница возвращается к своей ранней работе, «Мисс мира», — изображению десяти моделей, которое она создала за 30 лет до этого, в возрасте 10 лет.

Марлен Дюма считается одной из самых влиятельных современных художниц. Как отмечает Christie’s, она известна эмоционально насыщенными и психологически сложными портретами, часто вдохновленными найденными фотографиями. В своих работах художница исследует темы сексуальности, расы, горя, материнства и тела.

Согласно документальному фильму Би-би-си «Recalculating Art», работы женщин-художниц в среднем продаются за 10% от стоимости работ их коллег-мужчин. CNN называет гендерный разрыв в оценке искусства системной проблемой.

Самым дорогим из ныне живущих художников остается Джефф Кунс, чья скульптура «Кролик» была продана в 2019 году за 90,3 млн долларов.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами