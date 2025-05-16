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Лиза Янковская снимется с Райли Кио в фильме о соперничестве между США и Россией

Сегодня в 12:07
Кадр из фильма «Ника». Фото: «Централ Партнершип»

Российская актриса Лиза Янковская («Ника», «Подельники») снимется в англоязычном дебюте каталонского режиссера Альберта Серра «Out of This World» («Не от мира сего»). Главную роль в картине исполнит Райли Кио («Безумный Макс: Дорога ярости», «Дьявол всегда здесь», «Ранэвэйс»), сообщает Variety.

По сюжету американская делегация отправляется в Россию в разгар конфликта на территории Украины, чтобы попытаться разрешить разногласия. Проект посвящен многолетнему соперничеству между двумя державами.

Основная часть диалогов в фильме будет на английском, другая часть — на русском. Предполагалось, что в фильме примет участие Кристен Стюарт. Кого сыграет Лиза Янковская, пока неизвестно.

Производством восьмой режиссерской работы Альберта Серра займутся французские студии Les Films du Losange и Idéale Audience Group. Предыдущий проект Серра, документальный фильм «Дни одиночества», в прошлом году получил главную награду кинофестиваля в Сан-Себастьяне «Золотая раковина».

В 2024 году вышел сериал «Под мостом», в котором снялась Райли Кио. Последние работы Лизы Янковской — «Балет» (2023) и «Фрау» (2023).

Недавно стало известно, что звезда фильмов о Джеймсе Бонде Ольга Куриленко снимется в триллере «Пусть Бог все уладит». Ее партнером на съемках станет Мартин Фриман, известный по роли в трилогии «Хоббит».

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