Лиза Янковская снимется с Райли Кио в фильме о соперничестве между США и Россией

Российская актриса Лиза Янковская («Ника», «Подельники») снимется в англоязычном дебюте каталонского режиссера Альберта Серра «Out of This World» («Не от мира сего»). Главную роль в картине исполнит Райли Кио («Безумный Макс: Дорога ярости», «Дьявол всегда здесь», «Ранэвэйс»), сообщает Variety.
По сюжету американская делегация отправляется в Россию в разгар конфликта на территории Украины, чтобы попытаться разрешить разногласия. Проект посвящен многолетнему соперничеству между двумя державами.
Основная часть диалогов в фильме будет на английском, другая часть — на русском. Предполагалось, что в фильме примет участие Кристен Стюарт. Кого сыграет Лиза Янковская, пока неизвестно.
Производством восьмой режиссерской работы Альберта Серра займутся французские студии Les Films du Losange и Idéale Audience Group. Предыдущий проект Серра, документальный фильм «Дни одиночества», в прошлом году получил главную награду кинофестиваля в Сан-Себастьяне «Золотая раковина».
В 2024 году вышел сериал «Под мостом», в котором снялась Райли Кио. Последние работы Лизы Янковской — «Балет» (2023) и «Фрау» (2023).
Недавно стало известно, что звезда фильмов о Джеймсе Бонде Ольга Куриленко снимется в триллере «Пусть Бог все уладит». Ее партнером на съемках станет Мартин Фриман, известный по роли в трилогии «Хоббит».