Okko выложил тизер драмеди «Что‑то положительное»

По сюжету школьница Настя (Таисья Калинина) внезапно узнает, что беременна. Выяснив, что результат оказался ложноположительным, она решает скрыть правду от родителей (Кирилл Кяро и Любовь Толкалина) и бойфренда Марка (Денис Косиков). Девочка надеется стать более значимой для близких.