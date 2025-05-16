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Okko выложил тизер драмеди «Что‑то положительное»

Сегодня в 14:51

Okko представил тизер драмеди о современных подростках «Что‑то положительное». Сериал рассказывает о старшекласснице и ее сложных отношениях с семьей, бойфрендом и сверстницами.

По сюжету школьница Настя (Таисья Калинина) внезапно узнает, что беременна. Выяснив, что результат оказался ложноположительным, она решает скрыть правду от родителей (Кирилл Кяро и Любовь Толкалина) и бойфренда Марка (Денис Косиков). Девочка надеется стать более значимой для близких.

Режиссером-постановщиком сериала выступила Ника Яковлева («Многогранники»), автором сценария — Евгения Бебех («СашаТаня»), креативным продюсером — Дарья Шелякина («Тур с Иванушками»), оператором-постановщиком — Тимофей Шпак («Оливье и Роботы»), художником-постановщиком — Елизавета Москвина («Ухожу красиво»).

Производством восьми серий «Чего‑то положительного» занимались продюсерский центр Originals Production и компания Norm Production. Продолжительность одного эпизода — 25 минут.

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