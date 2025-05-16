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Звезда «Универа» сказал, что у женщин нет права быть в плохом настроении рядом с мужчиной

Сегодня в 11:15
Фото: Никеричев Андрей/Агентство «Москва»

Актер Виталий Гогунский, сыгравший Кузю в сериале «Универ», подвергся критике из‑за своих взглядов на женщин. В интервью ютуб-каналу «Краснова знает» он сказал, что женщина не имеет права находиться в плохом настроении рядом с мужчиной.

«У тебя плохое настроение? Иди в сад сразу. Резко, жестко, но женщина не имеет права при мужчине находиться в плохом настроении. У меня по-другому не получится и не будет. Если женщина в плохом настроении рядом со своим мужчиной, что‑то не так, ее что‑то не устраивает, значит, или ты ей не подходишь, или она», ― считает звезда «Универа».

При этом Гогунскому очень нравятся женщины «с царским вайбом». Он также не осуждает тех, кто выбирает успешных мужчин и «стремится к материальному».

«Многие думают, что женщина хочет любви. Женщины хотят безопасности и комфорта, потому что они от природы одарены материнским инстинктом, а потомство лучше заводить… Прошу прощения, что говорю таким циничным языком, но потомство заводить лучше в комфортных условиях. И в условиях безопасности», — отметил артист.

Комментаторы обвинили Гогунского в сексизме и нарциссизме. «Какой нарцисс, женщина не имеет права на плохое настроение. Мы же не люди, вечно должны улыбаться не смотря на все происходящее», ― пишет одна из пользовательниц.

«Дорогой Виталий! Вы перепутали! Это мужчина должен всегда быть в хорошем настроении! Вы что, забыли, как вам в детстве говорили, что нельзя плакать, будешь как девчонка?», ― замечает другая.

Еще несколько характерных реакций: «Такими темпами скоро Россия станет филиалом Афганистана. Где санитары, вообще?!», «Вообще если женщина рядом с вами в плохом настроении, значит вы недостаточно смешной клоун», «Ээээ, чел, ты не смыслишь что‑то в жизни, единственная задача мужчины — избавлять женщину от плохого настроения, все».

К обсуждению взглядов актера присоединилась бывшая жена Гогунского Ирина Маирко. Она сказала, что в браке ей приходилось подстраиваться под правила супруга, который считал женщин ниже по иерархии.

«Он все время говорил, что у меня проблемы с настроением. Не дай бог ты заплачешь. Женские слезы полностью обесценены, это сразу скандал. Я бесконечно пыталась поймать его настроение. Но там своя система ценностей: мужчины в его иерархии выше, важнее, а женщина сидит и помалкивает», — поделилась она.

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