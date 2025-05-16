Звезда «Универа» сказал, что у женщин нет права быть в плохом настроении рядом с мужчиной

«У тебя плохое настроение? Иди в сад сразу. Резко, жестко, но женщина не имеет права при мужчине находиться в плохом настроении. У меня по-другому не получится и не будет. Если женщина в плохом настроении рядом со своим мужчиной, что‑то не так, ее что‑то не устраивает, значит, или ты ей не подходишь, или она», ― считает звезда «Универа».