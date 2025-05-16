Организаторам Каннского фестиваля пожаловались на Лену Ленину из‑за ее высоких причесок

Руководство Каннского кинофестиваля попросили ввести в дресс-код ограничения по высоте причесок. Об этом «Комсомольской правде» сообщила писательница, модель и ведущая Лена Ленина, известная экспериментами с волосами.
Ленина рассказала, что в дирекцию Каннского фестиваля поступила жалоба на русском языке с требованием запретить слишком высокие прически, так как их обладательницы мешают сидящим сзади смотреть фильмы. Автор явно намекал на писательницу, которая с 2011 года удивляет гостей высокими и объемными прическами. Руководство фестиваля отказалось вводить новое требование, поскольку «явление не носит массовый характер».
Сама Ленина считает, что претензия поступила от ее завистников. «Нет пророков в своем отечестве. Мои перформансы больше всего беспокоят моих заклятых подруг из шоу-бизнеса, которые появляются в Каннах с меньшим успехом. Но берегитесь, злыдни, будете кляузничать, придется мне переспать с кем надо из протокола фестиваля», — сказала звезда ковровых дорожек.
Прически Лениной неоднократно становились предметом для обсуждения в глянцевых журналах. Например, Vanity Fair назвал российскую актрису «королевой причудливых причесок» и даже создал галерею с ее образами. «Каждый год Елена Ленина радует гостей кинофестиваля прическами, каждая из которых более впечатляющая, чем предыдущая», — писали в СМИ, пошутив, что за россиянкой лучше не сидеть.
В этом году Ленина вновь посетила фестиваль: она появилась в расшитом бисером нежно-розовом платье в пол и с объемной конструкцией на голове. Ведущая отметила, что уважает чувства других зрителей и на фестивальных показах старается занимать места сзади или сбоку, чтобы никому не мешать.
78-й Каннский кинофестиваль продлится до 24 мая. В этом году на киносмотре ввели дресс-код: гостям запретили выходить на красную дорожку в прозрачных нарядах и платьях, чрезмерно подчеркивающих контуры тела. Организаторы также не разрешили надевать объемные наряды с длинными шлейфами, которые могут помешать движению по красной дорожке или в зале.