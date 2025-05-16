Организаторам Каннского фестиваля пожаловались на Лену Ленину из‑за ее высоких причесок

Сама Ленина считает, что претензия поступила от ее завистников. «Нет пророков в своем отечестве. Мои перформансы больше всего беспокоят моих заклятых подруг из шоу-бизнеса, которые появляются в Каннах с меньшим успехом. Но берегитесь, злыдни, будете кляузничать, придется мне переспать с кем надо из протокола фестиваля», — сказала звезда ковровых дорожек.