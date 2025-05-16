Умер актер Джо Бейкер, игравший в фильмах о Джеймсе Бонде

Умер американский актер Джо Дон Бейкер, известный по ролям в трех частях фильмов о Джеймсе Бонде. Ему было 89 лет. О смерти артиста сообщили на сервисе Legacy его близкие.
Бейкер умер 7 мая. Причина смерти не уточняется.
Джо Бейкер родился 12 февраля 1936 года в Техасе. Окончив школу, он поступил в Университет Северного Техаса, после чего отслужил в армии. Актерскую карьеру начал в 20 лет.
Бейкер снялся в многочисленных фильмах и сериалах, в числе которых — «Широко шагая», «Чарли Варрик», «Команда». Сыграл в трех частях бондианы: Брэда Уитакера в «Искрах из глаз» (1987) и Джека Уэйда в фильмах «Золотой глаз» (1995) и «Завтра не умрет никогда» (1997). Последний раз появился в кино в 2012 году. Он участвовал в съемках фильма «Мад», представленного в основном конкурсе Каннского кинофестиваля.
Актер был женат, детей у него нет. Похороны Бейкера пройдут в Калифорнии.