Умер актер Джо Бейкер, игравший в фильмах о Джеймсе Бонде

Бейкер снялся в многочисленных фильмах и сериалах, в числе которых — «Широко шагая», «Чарли Варрик», «Команда». Сыграл в трех частях бондианы: Брэда Уитакера в «Искрах из глаз» (1987) и Джека Уэйда в фильмах «Золотой глаз» (1995) и «Завтра не умрет никогда» (1997). Последний раз появился в кино в 2012 году. Он участвовал в съемках фильма «Мад», представленного в основном конкурсе Каннского кинофестиваля.