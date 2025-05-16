К фильму «Рэмбо: Первая кровь» снимут приквел

У культового боевика с Сильвестром Сталлоне «Рэмбо: Первая кровь» появится сиквел. Будущий фильм «Джон Рэмбо» представила на кинорынке в Каннах продюсерская компания Millennium Media, известная по лентам «Падение Олимпа» и «Падение Лондона», «Телохранитель киллера» и франшизе «Неудержимые». Об этом сообщает Deadline.
Режиссером станет финн Ялмари Хеландер, работавший над «Бессмертным» и «Большой игрой». Сценарий написали Рори Хейнс и Сохраб Ноширвани («Черный Адам»). Съемки планируют начать в октябре в Таиланде.
Подробности сюжета держатся в секрете, но известно, что картина расскажет историю становления молодого Джона Рэмбо во время войны во Вьетнаме. Кастинг находится на ранней стадии. По имеющимся сведениям, Сильвестр Сталлоне осведомлен о проекте, но пока в нем не участвует. Продюсеры не исключают, что он появится в подходящей роли.
Хеландер отметил, что обещает «Рэмбо» с 11 лет. «Это совершенно нереально — оказаться в ситуации, когда могу снять собственный фильм о Рэмбо. Все события, которые привели меня к этому, в каком‑то смысле придают смысл всему моему детству. Я не могу дождаться, когда верну величайшего героя боевиков на большой экран, где ему самое место», — прокомментировал он.
Один из самых культовых героев боевиков американского кино Рэмбо был придуман писателем Дэвидом Морреллом в романе «Первая кровь». В одноименной экранизации 1982 года главную роль сыграл Сильвестр Сталлоне. Картина рассказывает о ветеране войны во Вьетнаме, который приезжает в маленький городок, где сталкивается с грубостью и жестокостью местного шерифа. Рэмбо сбегает в лес и начинает одиночную войну против полиции, применяя навыки выживания и партизанской борьбы.
Пять фильмов франшизы собрали в мировом прокате более 800 млн долларов. Последняя часть — «Рэмбо: Последняя кровь» (2019) ― заработала 92 млн.