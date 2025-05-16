К фильму «Рэмбо: Первая кровь» снимут приквел

Хеландер отметил, что обещает «Рэмбо» с 11 лет. «Это совершенно нереально — оказаться в ситуации, когда могу снять собственный фильм о Рэмбо. Все события, которые привели меня к этому, в каком‑то смысле придают смысл всему моему детству. Я не могу дождаться, когда верну величайшего героя боевиков на большой экран, где ему самое место», — прокомментировал он.