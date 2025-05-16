Ольга Куриленко сыграет с Мартином Фрименом в триллере «Пусть Бог все уладит»

Звезда фильмов о Джеймсе Бонде Ольга Куриленко снимется в триллере «Пусть Бог все уладит». Ее партнером на съемках станет Мартин Фримен, известный по роли в трилогии «Хоббит». Об этом сообщает Deadline.
В центре сюжета — бывшая рок-звезда Кайл Робертс (Фримен), который борется с выгоранием. В поисках спокойствия он отправляется в уединенное место. В какой‑то момент в дом врываются преступники и берут его в заложники. По мере того, как растет напряжение, Кайл должен подумать, хватит ли у него смелости дать отпор злоумышленникам. Роль Ольги Куриленко пока держится в секрете.
Лента станет первой работой недавно запущенной в производство продюсерской компании Cobalt Sky Motion Picture Group и Raised By Wolves. Режиссером фильма выступит Джейми Адамс («Сама любовь»). Картину спродюсируют Андреа Буко, Нил Сакер и Эмануэле Моретти. Исполнительные продюсеры проекта — Нини Ле Хьюн и Джордан Клэр Роббинс.
Фримен, известный по роли в «Черной пантере», участвовал в съемках нескольких фильмов, которые сейчас находятся на стадии пост-продакшн. В их числе — фэнтезийный проект «Момо».
С Ольгой Куриленко в 2024 году вышла картина «Турбулентность». Актриса также снималась в ленте «Громовержцы*», вышедшей 1 мая, которую критики назвали «одним из лучших фильмов Marvel после „Мстителей: Финал“».