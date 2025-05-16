Ольга Куриленко сыграет с Мартином Фрименом в триллере «Пусть Бог все уладит»

В центре сюжета — бывшая рок-звезда Кайл Робертс (Фримен), который борется с выгоранием. В поисках спокойствия он отправляется в уединенное место. В какой‑то момент в дом врываются преступники и берут его в заложники. По мере того, как растет напряжение, Кайл должен подумать, хватит ли у него смелости дать отпор злоумышленникам. Роль Ольги Куриленко пока держится в секрете.