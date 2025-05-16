Майли Сайрус выпустит фильм по новому альбому. Его будут показывать в кино всего день

В кинопоп-опере прозвучат 13 композиций с нового альбома Майли Сайрус «Something Beautiful», который выйдет 30 мая. В Северной Америке показ запланирован на 12 июня, а 27 июня фильм будет демонстрироваться в кинотеатрах Великобритании и других стран мира. О конкретных городах, где пройдет прокат, не сообщается. Мировая премьера картины состоится 6 июня на фестивале Tribeca в Нью-Йорке.