Майли Сайрус выпустит фильм по новому альбому. Его будут показывать в кино всего день

Майли Сайрус анонсировала фильм по новому альбому «Something Beautiful». Певица рассказала, что лента выйдет в июне, по показывать ее будут в кинотеатрах всего один день. Об этом пишет NME.
В кинопоп-опере прозвучат 13 композиций с нового альбома Майли Сайрус «Something Beautiful», который выйдет 30 мая. В Северной Америке показ запланирован на 12 июня, а 27 июня фильм будет демонстрироваться в кинотеатрах Великобритании и других стран мира. О конкретных городах, где пройдет прокат, не сообщается. Мировая премьера картины состоится 6 июня на фестивале Tribeca в Нью-Йорке.
Сайрус спродюсировала фильм вместе с XYZ Films и Panos Cosmatos в сотрудничестве с Sony Music Vision, Columbia Records и Live Nation. Певица также выступила режиссером проекта вместе с Джейкобом Биксенманом и Бренданом Уолтером.
Поп-звезда начала работу над альбомом «Something Beautiful» в начале 2024 года. Она рассказывала, что при записи вдохновлялась творчеством британской рок-группы Pink Floyd. Сайрус говорила, что влюбилась в культовую пластинку коллектива «The Wall», когда была подростком. Спустя 46 лет после выхода альбома певица захотела переписать его, придав более гламурное звучание.
Помимо Pink Floyd на певицу оказал влияние фильм ужасов «Мэнди», в котором снялся Николас Кейдж. Исполнительница обратилась к режиссеру хоррора Паносу Косматосу и привлекла его к работе над «Something Beautiful». Певица утверждала, что альбом будет «гипнотизирующим».
«Это проект моей мечты, ставший реальностью: мода, кино и оригинальная музыка, сосуществующие в гармонии. Все мои соавторы — гении в своем роде: от мастеров звука Шона Эверетта и Алана Мейерсона до одного из самых уникальных режиссеров кино Паноса Косматоса, выступающего в качестве продюсера. Каждый из соавторов использовал свой опыт, чтобы воплотить эту фантазию в реальность», — сказала Сайрус.
Предыдущий альбом Майли «Endless Summer Vacation» вышел в 2023 году. За главный хит пластинки «Flowers» певица получала премию «Грэмми».