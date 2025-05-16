Джимми Фэллон перевоплотился в Филиппа Киркорова в эфире The Tonight Show

Американский телеведущий Джимми Фэллон примерил на себя образ российского певца Филиппа Киркорова. Это произошло в ходе регулярной рубрики Look-alikes его авторского телешоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.
По словам Фэллона, о его схожести со звездой российской эстрады ему написала одна из зрительниц. Телеведущий сперва показал фотографию Киркорова, а затем гримеры надели на него бутафорские усы и бороду.
«Он болгарско-русская поп-икона. Говорят, я похож на него. Сам я так не думаю, но хотел бы иметь такие же волосы», — пошутил Фэллон.
Киркоров отреагировал на шутку американского ведущего у себя в инстаграме*. «Ой, и без Евровидения переживу. Не европейский, так американский прайм-тайм все равно мой», ― написал артист.
Пресс-секретарь Киркорова Екатерина Успенская тоже дала комментарий по этому поводу: «Филипп такой величины икона, что все хотят дотянуться. И за океаном в том числе. Не могут добиться гостевого визита в студии».
В 2014 году Фэллон в эфире The Tonight Show перевоплощался в другую звезду российской эстрады ― Валерия Леонтьева.
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