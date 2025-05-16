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THR: Дэвид Лейтч займется экранизацией «Gears of War»

Сегодня в 05:51
Фото: Variety/Getty Images

Режиссер фильмов «Каскадеры», «Быстрее пули» и «Дэдпул-2» Дэвид Лейтч ведет переговоры о постановке фильма по игре «Gears of War», который готовит Netflix. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Сценарий напишет Джон Спейтс, работающий вместе с Дени Вильневым над экранизацией «Дюны». Продюсерами выступят Лейтч вместе с женой и партнершей Келли МакКормик через свою компанию 87North. С ними продюсированием займется игровая студия The Coalition.

Netflix не прокомментировал процесс заключения сделки.

«Gears of War» ― серия шутеров от третьего лица и одна из крупнейших франшиз на платформе Xbox. События игр развиваются на планете Сера, где человечество оказалось втянуто в войну с безжалостным подземным врагом ― рептилоидной расой, прозванной Саранчой. Спасение ложится на плечи «Дельта-отряда» — разрозненной группы бойцов, возглавляемой опальным сержантом Маркусом Фениксом.

Netflix приобрел права на франшизу в ноябре 2022 года. В планах у компании было снять полнометражный фильм, а затем ― анимационный сериал для взрослой аудитории. В случае их успеха франшиза будет расширяться.

Предыдущий фильм Лейтча ― «Каскадеры» с Райаном Гослингом ― вышел в марте 2024 года. При бюджете в 130 млн долларов он собрал в мировом прокате 181 млн. А еще картина попала в Книгу рекордов Гиннесса за самое большое число переворотов на машине во время трюка. На съемках фильма в Сиднее каскадер Логан Холладей перевернулся в машине восемь с половиной раз, побив предыдущий рекорд из картины бондианы «Казино „Рояль“» в семь переворотов.

Лейтч также работает над боевиком об ограблении банка для Amazon. Его сценаристом выступит Марк Бьянкулли, один из создателей сериала «Линкольн Райм: Охота на Собирателя костей».

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