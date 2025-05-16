THR: Дэвид Лейтч займется экранизацией «Gears of War»

Предыдущий фильм Лейтча ― «Каскадеры» с Райаном Гослингом ― вышел в марте 2024 года. При бюджете в 130 млн долларов он собрал в мировом прокате 181 млн. А еще картина попала в Книгу рекордов Гиннесса за самое большое число переворотов на машине во время трюка. На съемках фильма в Сиднее каскадер Логан Холладей перевернулся в машине восемь с половиной раз, побив предыдущий рекорд из картины бондианы «Казино „Рояль“» в семь переворотов.