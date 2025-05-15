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Майка Монро заменит Маргарет Куолли в хорроре «Викторианская психопатка»

Сегодня в 22:59
Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Getty Images

Американская актриса Майка Монро, известная по фильмам «Собиратель душ» и «Оно приходит за тобой», заменит Маргарет Куолли в актерском составе хоррора «Victorian Psycho» («Викторианская психопатка»). Об этом сообщил Deadline.

Монро сыграет эксцентричную гувернантку Уинифред Нотти, которая в 1858 году приезжает в отдаленный готический особняк Энсор Хаус. Ей предстоит обучать детей этикету и рассказывать им об истории их семьи.

Приличная и ответственная работа скрывает психопатические наклонности девушки. По мере того как Уинифред привыкает к жизни в Энсор Хаус, сотрудники поместья начинают необъяснимым образом исчезать.

Одну из ролей в психологическом триллере исполнит Томасин Маккензи, она предстанет в образе няни. Режиссером проекта выступит Закари Уигон («Стоп-слово»), продюсерами — Дэн Каган («Собиратель душ») и Себастьен Рейбо.

Сценарий картины написала Вирджиния Фейто по собственному роману. Съемки экранизации запланированы на август. Фильм должна была разрабатывать студия А24, но она вышла из проекта после ухода Куолли.

«Интенсивное присутствие Майки на экране снова и снова находило отклик у меня на протяжении всей истории ее сложных выступлений. Я в полном восторге от того, что она привнесет свой уникальный стиль психологического портрета в завораживающе странную Уинифред Нотти», — прокомментировал Уигон.

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