На ютуб-канале Max опубликовали тизер сериала «Task» («Задача») — нового проекта создателя «Мейр из Исттауна» Брэда Ингелсби, который выйдет на телеканале HBO и стриминговом сервисе HBO Max в сентябре.
Главные роли в шоу исполнили Марк Руффало («Бедные-несчастные», «Иллюзия обмана», «Мстители») и Том Пелфри («Манк», «Озарк»). Руффало сыграл офицера ФБР, который разыскивает банду преступников, врывающуюся в дома граждан.
Пелфри предстал в образе одного из грабителей, в свободное от криминальной деятельности время ведущего тихую семейную жизнь. Действие сериала развернулось в рабочем пригороде Филадельфии.
В актерский состав криминальной драмы вошли Эмилия Джонс, Джейми Макшейн, Сэм Кили, Тусо Мбеду, Фабьен Франкель, Элисон Оливер, Рауль Кастильо, Сильвия Дионисио, Фиби Фокс и Марта Плимптон.
Сериал разработал в качестве сценариста, шоураннера и исполнительного продюсера Ингельсби. Над проектом также трудились продюсеры Джеремайя Загар, Салли Ричардсон-Уитфид, Марк Ройбал, Пол Ли, Руффало и другие.
Созданием шоу занимались компании wiip и Public Record. В «Task» запланировано семь эпизодов. Они будут выходить еженедельно.