Рэпера Криса Брауна арестовали из‑за драки в ночном клубе

Американского рэпера Криса Брауна арестовали в Англии в связи с обвинениями в нанесении тяжких телесных повреждений. Об этом написал Rolling Stone.
В октябре 2023 года музыкальный продюсер Амаду Диау подал иск в отношении Брауна. Он потребовал компенсацию в 16 млн долларов на то, что в ходе драки в ночном клубе Лондона артист якобы «бил его по голове» бутылкой текилы.
Инцидент произошел в феврале 2023 года. В ходе него, как утверждал Диау, Браун «безжалостно» наступал на него, сломал ему колено и ударил по голове «два или три раза». После потасовки Диау, по его же словам, потребовалась госпитализация.
Продюсер говорил, что получил «серьезные и длительные травмы», включая «рваные раны на голове и разрыв связок на ноге». После нападения Диау испытывал, согласно его заявлению, «серьезные и постоянные эмоциональные страдания».
О том, что в отношении Брауна открыли уголовное дело, не было известно. Музыкант планировал дать более десяти концертов в Великобритании в июне в рамках гастрольного тура. Состоятся ли они теперь, неясно.
Рэпера задержали сразу после приземления в аэропорту Манчестера. Артиста арестовали в отеле ночью и отправили под стражу. Пока Браун остается в заключении. Его представители еще никак не прокомментировали ситуацию.