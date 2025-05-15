Майкл Джей Фокс снимется в третьем сезоне «Терапии»

Звезда трилогии «Назад в будущее» Майкл Джей Фокс вернется к актерской карьере в третьем сезоне сериала «Терапия», который выходит на Apple TV+. Об этом сообщил Deadline.
Какую роль исполнит актер, держится в тайне. По информации издания, персонаж Фокса может быть связан с сюжетной линией психотерапевта Пола Роудса. В конце первого сезона выяснилось, что у врача болезнь Паркинсона.
Фоксу поставили аналогичный диагноз в реальной жизни в возрасте 30 лет. После этого карьера перспективного молодого артиста пошла на спад. Публично о своей болезни актер рассказал в 1998 года незадолго от ухода из кино.
В 2000-х годах Фокс активно занимался озвучкой мультфильмов. Он время от времени появлялся на экране, но сосредоточился на написании автобиографических книг, благотворительной деятельности и семейной жизни.
Свой диагноз артист раскрыл во время работы над сериалом «Крученый город». За него Фокс получил три статуэтки «Золотой Глобес» и премию «Эмми». Во время четвертого сезона Фокс покинул проект по состоянию здоровья.
Созданием «Крученого города» занимался продюсер Билл Лоуренс. Именно он сейчас разрабатывает сериал «Терапия». Главные роли в шоу исполняют Джейсон Сигел и Харрисон Форд.
Сериал рассказывает о писхотерапевте Джимми, который начинает нарушать правила и говорить клиентам то, что думает. Игнорируя этику, Джимми кардинально меняет жизни пациентов — и свою собственную.
Помимо Сигела и Форда, в «Терапии» снимаются Криста Миллер, Джессика Уильямс, Люк Тенни, Майкл Ури, Лукита Максвелл и Тед Макгинли. Создателями проекта выступяют Сигел, Лоуренс и Бретт Голдштейн.
«Терапия» вышла на экраны в 2023 году. Сериал продлили на второй сезон еще до завершения первого. Критик «Афиши Daily» Никита Лаврецкий признавался, что драмеди вызвало у него «экзистенциальный ужас и тошноту». «„Терапия“ воспевает волшебство нарушения границ между людьми», — писал он.