Charli XCX сняла клип на «Party 4 U» 2020 года. Трек стал хитом этой весной

Charli XCX выпустила клип на трек «Party 4 U» спустя пять лет после релиза. Композиция стала хитом в соцсетях этой весной.
В видео Шарлотта Эйтчисон (настоящее имя Charli XCX) выходит на прогулку после вечеринки в ее доме, по пути срывая и поджигая рекламный щит со своим лицом. Премьеру клипа певица приурочила к пятилетию альбома «How I’m Feeling Now», на котором впервые вышел «Party 4 U».
Весной 2025-го «Party 4 U» переживает новый взлет. Трек добавляют в тиктоки и рилсы*.
«Party 4 U» был впервые написана во время сессий для микстейпа «Pop 2» 2017 года, но в него не вошел. Затем, три года спустя, трек появился на альбоме «How I’m Feeling Now» и стал фаворитом.
«Это безумие, что эта песня внезапно получила любовь вот таким образом. Я знаю, что эта песня многое значит для стольких ангелов [фанатов]. Она милашка», — писала Charli XCX в феврале. Тогда «Party 4 U» занял 80-е место в американском чарте Viral Spotify 100.
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