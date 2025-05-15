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В Великобритании открыли для посещения дом, где родились сестры Бронте

Вчера в 19:53
Фото: WPA Pool / Getty Images

В английском городе Брадфорд открыли для посещения дом, в котором родились и жили писательницы Шарлотта, Эмили и Энн Бронте. Об этом сообщил The Guardian.

На открытии дома присутствовала королева Камилла. Она оценила результат 18-месячной работы по превращению исторического здания в музей, образовательный центр и гостиницу.

Ранее здание по адресу Маркет-стрит, 72-74, Торнтон, использовалось как кафе — оно закрылось во время пандемии COVID-19. До этого в доме размещались мясные лавки. Объектом культурного наследия постройку признали в 1952 году.

Семейство Бронте жило в доме до 1820 года, после чего оно перебралось в приходское поместье в Хоуорте. Шарлотте Бронте на тот момент было четыре года, Эмили — два года, а Энн — три месяца.

Здание в Брадфорде выкупила команда активистов, в которую вошли телеведущая Криста Экройд и волонтер Найджел Уэст, обнаруживший родствос Бронте. Им удалось собрать деньги на покупку дома, а затем на его реконструкцию.

Энтузиасты получили грант в размере 250 тысяч фунтов стерлингов от фонда Bradford City of Culture и собрали еще 650 тысяч в рамках краудфандинговой кампании. Теперь активисты надеются, что туристы приедут посмотреть дом Бронте.

По их словам, почти миллион человек приезжают в Хауорт каждый год ради того, чтобы увидеть приходской дом, где выросли сестры-писательницы. Жители Брадфорда рассчитывают, что часть поклонников романтисток посетят и их город — тем более что он находится всего в шести милях от Хауорта.

Гости смогут остаться на ночь в доме Бронте, такая возможность откроется в июле. Для туристов будет доступна в том числе детская комната, в которой спали все шестеро детей Бронте. Ее сегодня называют «комната Шарлотты». Для бронирования откроется и комната родителей писательниц, ее в новом музее называют «комнатой Эмили».

«Это будет единственное место в мире, где вы сможете спать в той же комнате, в которой спали Бронте. Внизу, в помещении, где сейчас находится кафе, они родились на полу прямо перед камином», — отметил Уэст.

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