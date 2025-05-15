Фильм «Питер FM» выпустят в повторный кинопрокат в начале лета

Российский фильм «Питер FM» режиссера Оксаны Бычковой выйдет в повторный кинопрокат с 3 июля. Об этом сообщила кинопрокатная компания K24 films.
Она опубликовала новый трейлер культовой ленты, впервые появившейся на экранах весной 2006 года. Главные роли в картине исполнили Екатерина Федулова и Евгений Цыганов.
Мелодрама рассказала о радиоведущей Маше, которая однажды роняет мобильный телефон на улице. Его подбирает архитектор Максим. Он решает вернуть девушке гаджет, но никак не может встретиться с ней.
Действие фильма разворачивается в Петербурге. Город стал полноценным героем картины, его съемка отчасти определила популярность «Питер FM». Лента получила номинацию на «Нику» за лучшую музыку к фильму, а песня «Вне зоны доступа» группы «Город 312» выбирала премию MTV за лучший саундтрек.
«Я был очень рад предложению выпустить „Питер FM“ в повторный прокат. За почти 20 лет своей жизни фильм приобрел огромную армию фанатов. Те, кто смотрел его в молодости, передал любовь к нему своим детям. И здорово, что сейчас они вместе смогут увидеть картину на большом экране», — прокомментировал повторный релиз фильма продюсер Игорь Толстунов.