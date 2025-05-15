Фильм «Одиссея» Кристофера Нолана станет первым фильмом, полностью снятым на камеры IMAX. Об этом сообщил Collider со ссылкой на гендиректора IMAX Ричарда Гелфонда.
Он поделился на Каннском кинофестивале, что разговаривал с Ноланом — и в этом разговоре режиссер заявил о своем желании «снять целый фильм на камеры IMAX». «Крис убьет меня за эти слова», — добавил Гелфонд.
По мнению бизнесмена, инновационная задумка делает счастливым Нолана. Кинематографист намерен сделать то, что ранее считалось невозможным по многим причинам.
Гелфонд пояснил: «Это было связано со временем на перезарядку, с возможностью просматривать ежедневные материалы, со звуком. Существовало множество проблем».
По его словам, Нолан обратился к компании с просьбой решить технические сложности. «Он сказал: „Я собираюсь бросить вам вызов. Если вы сможете решить эти проблемы, я сделаю ‚Одиссею‘ на 100% снятой камерами IMAX“. И мы решили его проблемы», — рассказал гендиректор IMAX.
Нолан не впервые будет работать в формате IMAX. Режиссер использовал камеры IMAX для съемок масштабных сцен в «Темном рыцаре», «Дюнкерке», «Доводе» и «Оппенгеймере».
«Одиссея» выйдет на экраны 17 июля 2026 года. Главную роль в фильме сыграет Мэтт Деймон, в других ролях в картине появятся Том Холланд и Зендая, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго, Шарлиз Терон, Эллиот Пейдж, Джон Бернтал и Миа Гот.
Съемки ленты пройдут на Сицилии, на берегах которой, по легенде, высаживался легендарный античный герой. Другие заявленные места съемок — Великобритания и Марокко.
По информации голливудского инсайдера Мэтта Беллони, бюджет предстоящего фильма может достичь 250 млн долларов. Это поставит картину в один ряд с самым дорогим проектом режиссера — «Темный рыцарь: Возрождение легенды» 2012 года.
Поэма Гомера «Одиссея» повествует о десятилетнем путешествии Одиссея, царя Итаки, который возвращается домой после Троянской войны. По пути он сталкивается с многочисленными опасностями и узнает о гибели своих товарищей по экипажу.