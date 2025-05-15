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«Одиссея» Кристофера Нолана станет первым фильмом, полностью снятым на камеры IMAX

Сегодня в 17:58
Фото: Arturo Holmes/Getty Images

Фильм «Одиссея» Кристофера Нолана станет первым фильмом, полностью снятым на камеры IMAX. Об этом сообщил Collider со ссылкой на гендиректора IMAX Ричарда Гелфонда.

Он поделился на Каннском кинофестивале, что разговаривал с Ноланом — и в этом разговоре режиссер заявил о своем желании «снять целый фильм на камеры IMAX». «Крис убьет меня за эти слова», — добавил Гелфонд.

По мнению бизнесмена, инновационная задумка делает счастливым Нолана. Кинематографист намерен сделать то, что ранее считалось невозможным по многим причинам.

Гелфонд пояснил: «Это было связано со временем на перезарядку, с возможностью просматривать ежедневные материалы, со звуком. Существовало множество проблем».

По его словам, Нолан обратился к компании с просьбой решить технические сложности. «Он сказал: „Я собираюсь бросить вам вызов. Если вы сможете решить эти проблемы, я сделаю ‚Одиссею‘ на 100% снятой камерами IMAX“. И мы решили его проблемы», — рассказал гендиректор IMAX.

Нолан не впервые будет работать в формате IMAX. Режиссер использовал камеры IMAX для съемок масштабных сцен в «Темном рыцаре», «Дюнкерке», «Доводе» и «Оппенгеймере».

«Одиссея» выйдет на экраны 17 июля 2026 года. Главную роль в фильме сыграет Мэтт Деймон, в других ролях в картине появятся Том Холланд и Зендая, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго, Шарлиз Терон, Эллиот Пейдж, Джон Бернтал и Миа Гот.

Съемки ленты пройдут на Сицилии, на берегах которой, по легенде, высаживался легендарный античный герой. Другие заявленные места съемок — Великобритания и Марокко.

По информации голливудского инсайдера Мэтта Беллони, бюджет предстоящего фильма может достичь 250 млн долларов. Это поставит картину в один ряд с самым дорогим проектом режиссера — «Темный рыцарь: Возрождение легенды» 2012 года.

Поэма Гомера «Одиссея» повествует о десятилетнем путешествии Одиссея, царя Итаки, который возвращается домой после Троянской войны. По пути он сталкивается с многочисленными опасностями и узнает о гибели своих товарищей по экипажу.

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