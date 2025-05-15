«Одиссея» Кристофера Нолана станет первым фильмом, полностью снятым на камеры IMAX

По его словам, Нолан обратился к компании с просьбой решить технические сложности. «Он сказал: „Я собираюсь бросить вам вызов. Если вы сможете решить эти проблемы, я сделаю ‚Одиссею‘ на 100% снятой камерами IMAX“. И мы решили его проблемы», — рассказал гендиректор IMAX.