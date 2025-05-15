В США вручили университетский диплом 97-летней женщине, которая мечтала об образовании всю жизнь

«Она сказала мне, что на протяжении многих лет ее беспокоило то, что она ходила в школу только до 12 лет, и поэтому мы решили: хорошо, мы можем что‑то с этим сделать. Мы позвонили президенту Университета Маунт-Сент-Винсент и рассказали ей о Жаклин», — поделилась Венди Стайнберг из RiverSpring Living.