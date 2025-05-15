В США вручили университетский диплом 97-летней женщине, которая мечтала об образовании всю жизнь

В США 97-летняя Жаклин Киммельстил получила диплом Университета Маунт-Сент-Винсент. Руководство учебного заведения осуществило мечту женщины, которой пришлось закончить образование в 12 лет из‑за Второй мировой войны, рассказал New York Post.
Жаклин родилась в 1927 году во Франкфурте, и тогда ее звали Маргит. Когда девочке было 12 лет, ей пришлось бросить школу и бежать из страны — ее семье грозило преследование со стороны нацистов.
Школьница скрывалась от немецких солдат в женском монастыре, но продолжить учебу ей не удалось. Не получилось вернуться в класс ни во Франции, где Жаклин жила до 1947 года, ни уже после в США.
Однако мечта об образовании не отпускала Жаклин. Когда Киммельстил оказалась в доме престарелых, руководство организации решило во что бы то ни стало исполнить заветное желание Жаклин.
«Она сказала мне, что на протяжении многих лет ее беспокоило то, что она ходила в школу только до 12 лет, и поэтому мы решили: хорошо, мы можем что‑то с этим сделать. Мы позвонили президенту Университета Маунт-Сент-Винсент и рассказали ей о Жаклин», — поделилась Венди Стайнберг из RiverSpring Living.
Руководство вуза пригласило Жаклин на ее первый за 85 лет учебный день. Для Киммельстил устроили индивидуальные занятия по английской литературе и французскому языку. Оказалось, что Жаклин не забыла французский даже спустя много лет после отъезда из Франции.
После занятий Киммельстил отправилась на баскетбольный матч. Там 97-летнюю студентку назначили талисманом команды колледжа, ей также подарили толстовку в цветах клуба.
Жаклин призналась, что ей понравилась игра, хотя она никогда не увлекалась спортом. Зато спорт очень любил ее супруг Альберт. Он, как и Жаклин, пережил холокост во время Второй мировой войны. «Я знаю, мой покойный муж был бы очень горд», — отметила Киммельстил.
Учебный день Жаклин завершился торжественной церемонией, на которой женщине вручили диплом. «Я просто хочу сказать вам, как это здорово — быть такой любимой и видеть все эти прекрасные вещи», — прокомментировала событие Киммельстил.
«Как переживашая холокост, она перенесла невообразимые потери, жестокость и лишения, но Жаклин никогда не теряла веры в человечество и надежды на лучшее будущее. Одним из мечтаний, которое поддерживало Жаклин в те годы и последующие, была надежда на высшее образование», — подчеркнула президент вуза Сьюзан Бернс.
В университет Жаклин пришла в сопровождении своих внуков — Джоны Киммельстила и Ребекки Кевельсон. Они с восторгом понаблюдали за студенческим опытом любимой бабушки. Джона отметил, что Жаклин всегда считала образование очень важным и учила этому своих наследников.
«Я думаю, для нее нет большего достижения, чем не только стать выпускницей колледжа, но и пережить это все вместе со своими внуками и правнуками», — поделился Джона. «Это действительно нечто особенное», — подтвердила Ребекка.