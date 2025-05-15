Сара Полсон и Тони Коллетт сыграют сестер в фильме «Мамаша Кураж»

После 30-летней разлуки в город приезжает сестра Сандры Эйприл. Это запускает эмоционально нестабильную цепь событий. Давно похороненные секреты всплывают на поверхность, и сестрам приходится столкнуться со своим прошлым и задаться вопросом о том, каким будет их будущее.