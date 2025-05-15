Сара Полсон и Тони Коллетт сыграют сестер в фильме «Мамаша Кураж»

Сара Полсон («Рэтчед») и Тони Коллетт («Реинкарнация») сыграют сестер в фильме «Мамаша Кураж» — полнометражном режиссерском дебюте актера Коди Ферна, известного по «Американской истории ужасов». Об этом сообщил Deadline.
Полсон исполнит роль знаменитой актрисы Сандры Блум, чья жизнь начинает рушиться, когда она репетирует роль в бродвейской постановке пьесы «Мамаша Кураж и ее дети» Бертольта Брехта.
После 30-летней разлуки в город приезжает сестра Сандры Эйприл. Это запускает эмоционально нестабильную цепь событий. Давно похороненные секреты всплывают на поверхность, и сестрам приходится столкнуться со своим прошлым и задаться вопросом о том, каким будет их будущее.
В образе матери героинь в фильме предстанет двукратная обладательница премии «Оскар» Дайанна Уист («Эдвард руки-ножницы»). В картине также снимется Тоби Уоллес («Байкеры») — он сыграет сына Эйприл, которого зовут Тео.
Сценарий драмы написали Коди Ферн и Девон Бостик. Продюсером проекта выступила Нэнси Грант из компании mk2 Films. Оператором стал Андре Тюрпен. Он уже сотрудничал с Грант при работе над фильмом «Мамочка».
«У Нэнси Грант есть огромный талант развивать и растить актеров, превращающихся в режиссеров, что делает ее коллаборацию с Коди Ферном невероятно волнующей. Сценарий Коди и Девона — это проницательное, мрачное, смешное и искреннее исследование сестринства, боли и исцеления», — отметила Фионнула Джеймисон, управляющий директор mk2 Films.