В России запретили прокат фильмов с пропагандой чайлдфри

Закон о запрете пропаганды чайлдфри в России приняли в октябре 2024 года. После этого исследователи проекта «Если быть точным» провели исследование и выяснили, что рожать россиянкам мешает не пропаганда чайлдфри, а неудачи в личной жизни и бесплодие. Специалисты пришли к этому выводу, изучив данные Росстата, переписи населения 2021 года, Российскую базу данных по рождаемости и смертности и международную базу Cohort Fertility and Education Database. Аналитики отметили, что массового стремления к бездетности в России нет: вовсе не хотели бы иметь детей лишь 2,4% женщин и 3,5% мужчин.