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В России запретили прокат фильмов с пропагандой чайлдфри

Сегодня в 15:27
Фото: Felix Mooneeram/Unsplash

Министерство культуры РФ не будет выдавать прокатные удостоверения фильмам с пропагандой чайлдфри. Это следует из приказа ведомства, который опубликован на портале правовой информации.

Изменения внесут в подпункт «в» пункта 19 приказа Минкультуры о порядке выдачи прокатного удостоверения. Сейчас в России запрещены к показу фильмы, пропагандирующие насилие, жестокость, порнографию, педофилию, нетрадиционные сексуальные отношения и смену пола. К ним добавят картины с пропагандой отказа от деторождения.

Изменения вступят в силу 1 сентября 2025 года и будут действовать пять лет.

Закон о запрете пропаганды чайлдфри в России приняли в октябре 2024 года. После этого исследователи проекта «Если быть точным» провели исследование и выяснили, что рожать россиянкам мешает не пропаганда чайлдфри, а неудачи в личной жизни и бесплодие. Специалисты пришли к этому выводу, изучив данные Росстата, переписи населения 2021 года, Российскую базу данных по рождаемости и смертности и международную базу Cohort Fertility and Education Database. Аналитики отметили, что массового стремления к бездетности в России нет: вовсе не хотели бы иметь детей лишь 2,4% женщин и 3,5% мужчин.

В феврале этого года женщина из Севастополя получила первый в России штраф за пропаганду чайлдфри из‑за публикации мемов с Квентином Тарантино и Риком Санчесом.

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