Вышел новый трейлер восьмого сезона «Рика и Морти»

На ютуб-канале Adult Swim появился новый трейлер восьмого сезона мультсериала «Рик и Морти», который выйдет на экраны 25 мая.
В ролике показали фрагменты новых приключений Рика, Морти и семейства Смит в параллельных измерениях. В видео Рик видоизменяет своих приятелей, называет свою дочь такой же опасной, как он сам, и видит, как Джерри попадает в неприятности.
Восьмой сезон будет состоять из десяти эпизодов. Они появятся на телеканале Adult Swim в промежутке между 25 мая и 27 июля. На этом сериал о Рике и Морти не завершится: его уже продлили до 12-го сезона.
Ранее создатели шоу показали еще один трейлер новых серий. В нем Цитадель, которую разрушили в предыдущих эпизодах, предстала восстановленной.
Рика Санчеса теперь озвучивает Иэн Кардони («Завершить историю»), а Морти Смита — Гарри Белден («Медики Чикаго»). Ранее персонажи разговаривали голосом одного из создателей шоу — Джастина Ройланда.
Седьмой сезон «Рика и Морти» стал первым сезоном на канале Adult Swim, который вышел без участия Ройланда. Деловые отношения автора шоу с Warner Bros. Discovery прекратились после обвинений в домашнем насилии, которые в настоящее время сняты за недостаточностью доказательств.
Шоу «Рик и Морти» выросло из короткометражного мультфильма 2006 года «Настоящие анимированные приключения Дока и Марти», в котором рассказывается о приключениях главных героев фильмов «Назад в будущее» Эмметта Брауна и Марти МакФлая.