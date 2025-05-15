Вышел новый трейлер восьмого сезона «Рика и Морти»

Сегодня / 10:09
Lil Pump выступит на московском концерте Offset
Сегодня / 16:47
В США вручили университетский диплом 97-летней женщине, которая мечтала об образовании всю жизнь
Сегодня / 15:43
Сара Полсон и Тони Коллетт сыграют сестер в фильме «Мамаша Кураж»
Сегодня / 15:27
В России запретили прокат фильмов с пропагандой чайлдфри
Сегодня / 14:53
ВТБ и Клим Шипенко переосмыслили «Обломова» Ивана Гончарова
Сегодня / 14:51
Умер аллигатор Моррис, который сыграл с Адамом Сэндлером в «Счастливчике Гилморе»
Сегодня / 14:50
Россиянина оштрафовали за картинку с лягушонком Пепе в радужном парике
Сегодня / 14:33
Okko представил тизер второго сезона «Открытого брака»
Сегодня / 14:19
Сидни Суини крадет артефакт коренных американцев в трейлере «Americana»
Сегодня / 13:41
Нейробиолог: регулярное прослушивание классической музыки помогает сосредоточиться и лучше работать
Сегодня / 12:54
Розамунд Пайк сказала, что ее просили раздеться на кастинге для съемок фильма про Бонда
Сегодня / 12:18
В библиотеке Гарварда обнаружили оригинал Великой хартии вольностей, который считали копией
Сегодня / 11:55
Космо Джарвис из «Сегуна» сыграет в байопике «Молодой Сталин»
Сегодня / 09:57
«Яндекс Музыка» удалила за 5 месяцев более 1500 материалов по требованию властей
Сегодня / 09:18
В США арестовали биолога из Москвы, которая перевозила незадекларированные эмбрионы лягушек
Обновлено сегодня в 08:01
В Steam сказали, что утечка не угрожает безопасности пользователей
Сегодня / 07:42
В метро Москвы открыли рельеф со Сталиным
Сегодня / 07:02
Дензел Вашингтон, Роберт Паттинсон и Дейзи Эдгар-Джонс сыграют в фильме об ограблении
Сегодня / 06:42
Менеджер Oasis сказал, что группа не планирует выпускать новую музыку
Обновлено сегодня в 05:42
Сотрудников «Эксмо» и Individuum задержали по делу об экстремизме из‑за «пропаганды ЛГБТ*» в книгах
Сегодня / 23:03
Кошка Холли отпраздновала 15-летие и прославилась. Ее известность помогла спасти приют для животных
Сегодня / 22:28
Сериал «Бриджертоны» продлили на пятый и шестой сезоны. Четвертый выйдет в 2026 году
Сегодня / 21:36
Майя Хоук снимется в фильме «Голодные игры: Рассвет жатвы»
Вчера / 20:25
Вышел первый трейлер фильма «Супермен» Джеймса Ганна
Вчера / 19:02
В Англии кошка провела три недели под половицами дома и выжила благодаря пиву и насекомым
Вчера / 18:20
«Пункт назначения-6» получил 94% свежести на Rotten Tomatoes. Это лучший результат в истории серии
Вчера / 17:53
Блогера Гусейна Гасанова объявили в розыск. Его подозревают в легализации преступных доходов
Вчера / 17:14
Уэс Андерсон рассказал, что реквизит из фильма «Бутылочная ракета» распродали без его ведома

Вышел новый трейлер восьмого сезона «Рика и Морти»

Сегодня в 15:11
Фото: Adult Swim/YouTube

На ютуб-канале Adult Swim появился новый трейлер восьмого сезона мультсериала «Рик и Морти», который выйдет на экраны 25 мая.

В ролике показали фрагменты новых приключений Рика, Морти и семейства Смит в параллельных измерениях. В видео Рик видоизменяет своих приятелей, называет свою дочь такой же опасной, как он сам, и видит, как Джерри попадает в неприятности.

Видео: Adult Swim/YouTube

Восьмой сезон будет состоять из десяти эпизодов. Они появятся на телеканале Adult Swim в промежутке между 25 мая и 27 июля. На этом сериал о Рике и Морти не завершится: его уже продлили до 12-го сезона.

Ранее создатели шоу показали еще один трейлер новых серий. В нем Цитадель, которую разрушили в предыдущих эпизодах, предстала восстановленной.

Рика Санчеса теперь озвучивает Иэн Кардони («Завершить историю»), а Морти Смита — Гарри Белден («Медики Чикаго»). Ранее персонажи разговаривали голосом одного из создателей шоу — Джастина Ройланда.

Седьмой сезон «Рика и Морти» стал первым сезоном на канале Adult Swim, который вышел без участия Ройланда. Деловые отношения автора шоу с Warner Bros. Discovery прекратились после обвинений в домашнем насилии, которые в настоящее время сняты за недостаточностью доказательств.

Шоу «Рик и Морти» выросло из короткометражного мультфильма 2006 года «Настоящие анимированные приключения Дока и Марти», в котором рассказывается о приключениях главных героев фильмов «Назад в будущее» Эмметта Брауна и Марти МакФлая.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами