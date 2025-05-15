Умер аллигатор Моррис, который сыграл с Адамом Сэндлером в «Счастливчике Гилморе»

«Мы все будем скучать по тебе. Ты мог быть строг к режиссерам, гримерам, костюмерам — ко всем, у кого есть руки или ноги, но я знаю, что ты делал это, чтобы фильм удался. Я буду скучать по шороху твоего хвоста, что скользил по высокой траве, по твоей холодной и шершавой коже, но больше всего мне будет не хватать твоего заразительного смеха», — написал Сэндлер в соцсетях.