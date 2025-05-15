Умер аллигатор Моррис, который сыграл с Адамом Сэндлером в «Счастливчике Гилморе»

В США умер аллигатор Моррис, который прославился ролью в фильме «Счастливчик Гилмор». В картине он сыграл вместе с Адамом Сэндлером. Об этом сообщает Independent.
«Мы все будем скучать по тебе. Ты мог быть строг к режиссерам, гримерам, костюмерам — ко всем, у кого есть руки или ноги, но я знаю, что ты делал это, чтобы фильм удался. Я буду скучать по шороху твоего хвоста, что скользил по высокой траве, по твоей холодной и шершавой коже, но больше всего мне будет не хватать твоего заразительного смеха», — написал Сэндлер в соцсетях.
Моррису было около 80 лет. Его спасли в возрасте от 10 до 20 лет, а до этого рептилию незаконно держали в качестве домашнего питомца на заднем дворе. Аллигатора приютил мужчина, который работал в кино.
Моррис снимался в голливудских фильмах с 1975 по 2006 год. На его счету — роли в картинах «Интервью с вампиром», «Доктор Дулиттл-2», «Братья Блюз 2000», шоу «Тренер».
После завершения карьеры рептилия длиной 335 см и весом 290 кг жила на ферме аллигаторов в Колорадо. Хозяева отметили, что за неделю до смерти животное начало вести себя странно. Теперь из тела Морриса хотят сделать чучело и выставить на ферме.