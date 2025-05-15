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Сидни Суини крадет артефакт коренных американцев в трейлере «Americana»

Сегодня в 14:19
Фото: Lionsgate

Lionsgate представила первый трейлер фильма «Americana» с Сидни Суини и Полом Уолтером Хаузером. В прокат триллер выйдет 22 августа.

Суини играет в картине официантку Пенни Джо Поплин из небольшого городка в Южной Дакоте. Она мечтает стать известной кантри-певицей, но для этого ей нужно добраться до Нэшвилла. В этом ей может помочь местный изгой, владелец ранчо Лефти Ледбеттер (Хаузер). Он может дать Пенни деньги на поездку, если им удастся провернуть кражу ценного артефакта ― «рубашки-призрака» народа лакота.

Решив завладеть им, сообщники оказываются на мушке у преступника, работающего на торговца древностями. В схватку также вступают лидер племени коренных американцев и отчаявшаяся женщина с таинственным прошлым.

Видео: Lionsgate/YouTube

Вместе с Суини и Хаузером в картине сыграли Эрик Дейн, певица Холзи, Гэвин Мэддокс Бергман, Дерек Хинки, Тоби Хасс и Харриет Сэнсом Харрис.

Недавно источники Variety сообщили, что Lionsgate готова продвигать фильмы в России. Студия объясняет свое решение изменением настроений и тем, что «прошло время», так что у «Americana» есть все шансы легально добраться до российских кинотеатров.

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