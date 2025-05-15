Сидни Суини крадет артефакт коренных американцев в трейлере «Americana»

Суини играет в картине официантку Пенни Джо Поплин из небольшого городка в Южной Дакоте. Она мечтает стать известной кантри-певицей, но для этого ей нужно добраться до Нэшвилла. В этом ей может помочь местный изгой, владелец ранчо Лефти Ледбеттер (Хаузер). Он может дать Пенни деньги на поездку, если им удастся провернуть кражу ценного артефакта ― «рубашки-призрака» народа лакота.