Россиянина оштрафовали за картинку с лягушонком Пепе в радужном парике

Суд в Новгородской области оштрафовал мужчину из‑за картинки с лягушонком Пепе в радужном парике. Мем признали демонстрацией экстремистской символики, связанной с так называемой пропагандой ЛГБТ, следует из картотеки суда.
Вердикт в отношении местного жителя Георгия Резанкова вынес Новгородский районный суд 25 апреля. Административный штраф составил 1500 рублей.
Резанков хранил мем с Пепе и фото Клары Цеткин и Розы Люксембург, где также присутствовал радужный флаг, во «ВКонтакте». Участковый, который на них наткнулся, усмотрел в изображениях символ международного общественного движения ЛГБТ*. В суде мужчина утверждал, что загрузил картинки в 2020 году, до признания ЛГБТ экстремистским. Мем с Пепе никак не связан с ЛГБТ, пояснял он.
Резанков вину не признавал. Судья Анна Корчева решила, что это длящееся правонарушение, поскольку обвиняемый не удалил картинки после изменения законов.
В 2016 году «Афиша Daily» разговаривала с создателем лягушонка Мэттом Фьюри и спросила, что для него значит Пепе. Художник ответил: «Расслабон».
* Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в РФ.