Россиянина оштрафовали за картинку с лягушонком Пепе в радужном парике

Резанков хранил мем с Пепе и фото Клары Цеткин и Розы Люксембург, где также присутствовал радужный флаг, во «ВКонтакте». Участковый, который на них наткнулся, усмотрел в изображениях символ международного общественного движения ЛГБТ*. В суде мужчина утверждал, что загрузил картинки в 2020 году, до признания ЛГБТ экстремистским. Мем с Пепе никак не связан с ЛГБТ, пояснял он.