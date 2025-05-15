Нейробиолог: регулярное прослушивание классической музыки помогает сосредоточиться и лучше работать

Профессор психологии Эрин Хэннон считает, что не только классика может помочь «взять себя в руки». Она рекомендует слушать музыку с «медленным или умеренным темпом, с относительно предсказуемой высотой тона и ритмической структурой и более низким уровнем хаотического шума и диссонанса, например криков». По словам психолога, чем менее хаотична мелодия, тем легче сосредоточиться на задаче. Однако композиция, которая подходит одному человеку, может не подойти другому.