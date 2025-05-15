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Нейробиолог: регулярное прослушивание классической музыки помогает сосредоточиться и лучше работать

Сегодня в 13:41
Фото: Lofi Girl/Unsplash

Классическая музыка помогает сосредоточиться и лучше работать. Об этом New York Post рассказала нейробиолог, автор книги «Рабочее место с пользой для мозга: почему талантливые люди увольняются» Фридерике Фабрициус.

Специалистка отметила, что произведение Иоганна Себастьяна Баха «Гольдберг-вариации», которое она слушала несколько десятков лет, помогало ей сконцентрироваться на работе. Писательница советует включать одну и ту же мелодию каждый раз перед сложным занятием. По словам Фабрициус, это создаст ритуал и мобилизует силы.

Профессор психологии Эрин Хэннон считает, что не только классика может помочь «взять себя в руки». Она рекомендует слушать музыку с «медленным или умеренным темпом, с относительно предсказуемой высотой тона и ритмической структурой и более низким уровнем хаотического шума и диссонанса, например криков». По словам психолога, чем менее хаотична мелодия, тем легче сосредоточиться на задаче. Однако композиция, которая подходит одному человеку, может не подойти другому.

Хэннон добавила, что влияние музыки на настроение и концентрацию внимания может быть разным для каждого человека и, «вероятно, не существует одного жанра музыки, который мог бы помочь сосредоточиться каждому из нас».

При этом, согласно опросу, проведенному компанией OnePoll, существует связь между прослушиванием музыки во время учебы и успеваемостью. Оказалось, что люди, которые слушают музыку во время учебы, с большей вероятностью имеют средний балл выше 3,2.

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