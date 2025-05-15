Okko представил тизер второго сезона «Открытого брака»

В следующем сезоне авторы «Открытого брака» покажут новую историю, превращая сериал в антологию семейной жизни. По сюжету новые главные герои окажутся в той же ситуации, что и предыдущие: Агния (Юлия Александрова) и Саша (Павел Деревянко) после 16 лет брака одновременно узнают об измене друг друга — последний изменил жене с ее лучшей подругой Василисой (Равшана Куркова), и та забеременела. Однако вместо экспериментов и примирения участники перипетии создают чат под названием «Открытая семья», чтобы выяснять отношения.