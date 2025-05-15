Okko представил тизер второго сезона «Открытого брака»

Сегодня / 10:09
Lil Pump выступит на московском концерте Offset
Сегодня / 14:53
ВТБ и Клим Шипенко переосмыслили «Обломова» Ивана Гончарова
Сегодня / 14:51
Умер аллигатор Моррис, который сыграл с Адамом Сэндлером в «Счастливчике Гилморе»
Сегодня / 14:50
Россиянина оштрафовали за картинку с лягушонком Пепе в радужном парике экстремистским
Сегодня / 14:19
Сидни Суини крадет артефакт коренных американцев в трейлере «Americana»
Сегодня / 13:41
Нейробиолог: регулярное прослушивание классической музыки помогает сосредоточиться и лучше работать
Сегодня / 12:54
Розамунд Пайк сказала, что ее просили раздеться на кастинге для съемок фильма про Бонда
Сегодня / 12:18
В библиотеке Гарварда обнаружили оригинал Великой хартии вольностей, который считали копией
Сегодня / 11:55
Космо Джарвис из «Сегуна» сыграет в байопике «Молодой Сталин»
Сегодня / 09:57
«Яндекс Музыка» удалила за 5 месяцев более 1500 материалов по требованию властей
Сегодня / 09:18
В США арестовали биолога из Москвы, которая перевозила незадекларированные эмбрионы лягушек
Обновлено сегодня в 08:01
В Steam сказали, что утечка не угрожает безопасности пользователей
Сегодня / 07:42
В метро Москвы открыли рельеф со Сталиным
Сегодня / 07:02
Дензел Вашингтон, Роберт Паттинсон и Дейзи Эдгар-Джонс сыграют в фильме об ограблении
Сегодня / 06:42
Менеджер Oasis сказал, что группа не планирует выпускать новую музыку
Обновлено сегодня в 05:42
Сотрудников «Эксмо» и Individuum задержали по делу об экстремизме из‑за «пропаганды ЛГБТ*» в книгах
Сегодня / 23:03
Кошка Холли отпраздновала 15-летие и прославилась. Ее известность помогла спасти приют для животных
Сегодня / 22:28
Сериал «Бриджертоны» продлили на пятый и шестой сезоны. Четвертый выйдет в 2026 году
Сегодня / 21:36
Майя Хоук снимется в фильме «Голодные игры: Рассвет жатвы»
Вчера / 20:25
Вышел первый трейлер фильма «Супермен» Джеймса Ганна
Вчера / 19:02
В Англии кошка провела три недели под половицами дома и выжила благодаря пиву и насекомым
Вчера / 18:20
«Пункт назначения-6» получил 94% свежести на Rotten Tomatoes. Это лучший результат в истории серии
Вчера / 17:53
Блогера Гусейна Гасанова объявили в розыск. Его подозревают в легализации преступных доходов
Вчера / 17:14
Уэс Андерсон рассказал, что реквизит из фильма «Бутылочная ракета» распродали без его ведома
Вчера / 16:30
В Швейцарии утка попалась на превышении скорости
Вчера / 16:19
Рэперу DDG запретили приближаться к актрисе Халле Бейли после обвинений в домашнем насилии
Вчера / 16:10
Apple разрабатывает технологию для управления устройствами силой мысли
Вчера / 15:24
Okko показал первый тизер продолжения комедии «Волшебный участок»

Okko представил тизер второго сезона «Открытого брака»

Сегодня в 14:33

Okko представил тизер второго сезона драмеди «Открытый брак». Продолжение сериала расскажет новую историю с обновленным актерским составом.

«Открытый брак. Акт второй» создавался сценаристами первого сезона Анной Соболевской и Анной Курбатовой, последняя в этот раз также выступила в качестве режиссера. Художником-постановщиком проекта выступила Мария Петрова, оператором ― Дмитрий Бределев, продюсерами ― Рубен Дишдишян, Михаил Курбатов, Юлия Иванова, Арам Мовсесян.

В следующем сезоне авторы «Открытого брака» покажут новую историю, превращая сериал в антологию семейной жизни. По сюжету новые главные герои окажутся в той же ситуации, что и предыдущие: Агния (Юлия Александрова) и Саша (Павел Деревянко) после 16 лет брака одновременно узнают об измене друг друга — последний изменил жене с ее лучшей подругой Василисой (Равшана Куркова), и та забеременела. Однако вместо экспериментов и примирения участники перипетии создают чат под названием «Открытая семья», чтобы выяснять отношения.

В актерский состав также вошли Екатерина Вилкова, Артем Ткаченко, Анатолий Кот и Артур Бесчастный. Съемки второго сезона в Петербурге стартовали в октябре 2024-го, а завершились в феврале.

Зрителей ожидают восемь серий по 50 минут. Дату премьеры в онлайн-кинотеатре Okko создатели пока не раскрывают.

Первый сезон «Открытого брака» вышел в Okko летом 2023 года. В нем главные роли исполнили Антон Васильев и Марина Александрова. Режиссером выступил Иван Китаев («Бывшие», «Без правил»).

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами