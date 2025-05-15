Okko представил тизер второго сезона «Открытого брака»

Okko представил тизер второго сезона драмеди «Открытый брак». Продолжение сериала расскажет новую историю с обновленным актерским составом.
«Открытый брак. Акт второй» создавался сценаристами первого сезона Анной Соболевской и Анной Курбатовой, последняя в этот раз также выступила в качестве режиссера. Художником-постановщиком проекта выступила Мария Петрова, оператором ― Дмитрий Бределев, продюсерами ― Рубен Дишдишян, Михаил Курбатов, Юлия Иванова, Арам Мовсесян.
В следующем сезоне авторы «Открытого брака» покажут новую историю, превращая сериал в антологию семейной жизни. По сюжету новые главные герои окажутся в той же ситуации, что и предыдущие: Агния (Юлия Александрова) и Саша (Павел Деревянко) после 16 лет брака одновременно узнают об измене друг друга — последний изменил жене с ее лучшей подругой Василисой (Равшана Куркова), и та забеременела. Однако вместо экспериментов и примирения участники перипетии создают чат под названием «Открытая семья», чтобы выяснять отношения.
В актерский состав также вошли Екатерина Вилкова, Артем Ткаченко, Анатолий Кот и Артур Бесчастный. Съемки второго сезона в Петербурге стартовали в октябре 2024-го, а завершились в феврале.
Зрителей ожидают восемь серий по 50 минут. Дату премьеры в онлайн-кинотеатре Okko создатели пока не раскрывают.
Первый сезон «Открытого брака» вышел в Okko летом 2023 года. В нем главные роли исполнили Антон Васильев и Марина Александрова. Режиссером выступил Иван Китаев («Бывшие», «Без правил»).