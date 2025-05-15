Розамунд Пайк сказала, что ее просили раздеться на кастинге для съемок фильма про Бонда

«На прослушивании к „Бонду“ меня попросили расстегнуть молнию и снять платье, чтобы просто постоять в нижнем белье. А я подумала: „Нет, я сделаю это, если получу роль. Но не сейчас.“ И отказалась. Не знаю, что тогда на меня нашло, — поделилась она. — Думаю, как раз это самоуверенное поведение и убедило команду „Бонда“, что я им подхожу».