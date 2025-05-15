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Розамунд Пайк сказала, что ее просили раздеться на кастинге для съемок фильма про Бонда

Сегодня в 12:54
Фото: Andrew Milligan — PA Images/Getty Images

Актриса Розамунд Пайк рассказала в интервью Harper’s Bazaar UK, что ее просили раздеться на кастинге для съемок фильма «Умри, но не сейчас» из франшизы про Джеймса Бонда.

«На прослушивании к „Бонду“ меня попросили расстегнуть молнию и снять платье, чтобы просто постоять в нижнем белье. А я подумала: „Нет, я сделаю это, если получу роль. Но не сейчас.“ И отказалась. Не знаю, что тогда на меня нашло, — поделилась она. — Думаю, как раз это самоуверенное поведение и убедило команду „Бонда“, что я им подхожу».

Пайк в итоге получила роль Миранды Фрост, которая стала для актрисы дебютной.

Год спустя Пайк сыграла в спектакле «Блондинка Хичкока» в театре «Ройал-Корт» — там ее просили пройтись по сцене обнаженной.

«Режиссер пригласил меня на, скажем так, очень деликатный обед, чтобы сказать: „Вы понимаете, на что соглашаетесь?“» ― вспоминает актриса. Она чувствовала, что не может отказаться от роли, поскольку проект ей очень нравился, но все же Пайк настояла на изменении этой сцены.

«После того как моя героиня убивает мужа, она вносит его тело на сцену — и по сценарию должна быть голой. Я попросила халат. И получила его. В целом я обычно работаю в большем количестве одежды, чем было предусмотрено изначально», ― пошутила актриса.

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