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В библиотеке Гарварда обнаружили оригинал Великой хартии вольностей, который считали копией

Сегодня в 12:18
Фото: Harvard Law School

В США обнаружили, что рукопись, которая 80 лет хранится в библиотеке Гарварда и считается неофициальной копией Великой хартии вольностей, на самом деле подлинная. Об этом сообщает The Guardian.

Юридический факультет университета в 1946 году купил документ за 27 долларов. Его происхождение было неизвестно, поэтому рукопись считали хорошей копией.

Ее подлинность установили благодаря профессору средневековой истории из Королевского колледжа Лондона Дэвиду Карпентеру. Тот увидел «копию» в онлайн-коллекции библиотеки юридической школы Гарварда и предположил, что это — одна из семи хартий, выпущенных королем Эдуардом I в 1300 году. Ученый и его коллега из Университета Восточной Англии провели несколько тестов, чтобы установить подлинность рукописи.

«Используя спектральную визуализацию и ультрафиолетовый свет, поскольку местами состояние не очень хорошее, я изучил ее слово за словом, и оно идеально совпало с остальными шестью», — сказал Карпентер. Он добавил, что в документе есть одна необычная деталь в написании имени Edwardus: в оригиналах, как и в этом документе, первые две буквы — заглавные.

Карпентер полагает, что документ выдали бывшему парламентскому округу Эпплби в Камбрии в 1300 году. Теперь рукопись называют «одной из самых ценных в мире».

Великая хартия вольностей — это исторический документ, принятый в Англии в 1215 году. Он ограничивал власть монарха и закреплял права знати и свободных людей. Считается одним из первых актов в истории развития демократии и прав человека.

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