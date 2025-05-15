В библиотеке Гарварда обнаружили оригинал Великой хартии вольностей, который считали копией

«Используя спектральную визуализацию и ультрафиолетовый свет, поскольку местами состояние не очень хорошее, я изучил ее слово за словом, и оно идеально совпало с остальными шестью», — сказал Карпентер. Он добавил, что в документе есть одна необычная деталь в написании имени Edwardus: в оригиналах, как и в этом документе, первые две буквы — заглавные.