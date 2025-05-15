Космо Джарвис из «Сегуна» сыграет в байопике «Молодой Сталин»

Байопик об Иосифе Сталине по мотивам одноименной книги историка Саймона Себаг-Монтефиоре снимет грузинско-французский режиссер Гела Баблуани. Оба — писатель и постановщик — работали над сценарием. Деньги на производство выделила компания Access Entertainment Лена Блаватника, которая ранее финансировала оскароносную «Зону интересов» и номинанта на премию «Конклав». Поддержку также оказывают AI Film и Monte Rosso Prods.