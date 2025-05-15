Космо Джарвис из «Сегуна» сыграет в байопике «Молодой Сталин»

Космо Джарвис, известный по сериалу «Сегун», сыграет главную роль в биографическом фильме «Молодой Сталин». Съемки фильма начнутся в Тбилиси в июле, сообщает Variety.
Байопик об Иосифе Сталине по мотивам одноименной книги историка Саймона Себаг-Монтефиоре снимет грузинско-французский режиссер Гела Баблуани. Оба — писатель и постановщик — работали над сценарием. Деньги на производство выделила компания Access Entertainment Лена Блаватника, которая ранее финансировала оскароносную «Зону интересов» и номинанта на премию «Конклав». Поддержку также оказывают AI Film и Monte Rosso Prods.
Книга «Молодой Сталин» описывает молодые годы советского руководителя. Исторический триллер Баблуани покажет преступный мир, революционные движения в Российской империи и самое крупное ограбление банка, в котором принял участие будущий диктатор. Дата премьеры не раскрывается.
«Меня всегда привлекали истории, которые живут в тени, и нет тени длиннее, чем у Сталина. Это не портрет власти — это погружение в огонь, который ее выковал. В лице Космо у нас есть ведущий актер, который понимает опасность, очарование и внутреннюю борьбу идентичностей», — сказал Баблуани.
Перед «Молодым Сталиным» Джарвис сыграл в новом фильме Гая Ричи «Жена и пес». Компанию ему составили Бенедикт Камбербатч, Розамунд Пайк и Энтони Хопкинс.