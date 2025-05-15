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Lil Pump выступит на московском концерте Offset

Сегодня в 10:09
Фото: Johnny Nunez/Getty Images

Lil Pump станет специальным гостем на московском концерте Offset, который пройдет 14 июня в «МТС Live Холле». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Say Agency.

Гендиректор агентства Анна Субачева сказала, что рэпер не потребовал большого гонорара, а в его райдер входит вода Fiji комнатной температуры и охлажденная кола, обед для команды и много зубной нити.

«По информации от менеджмента — любит пельмени, мечтает побывать в Башкирии, а в качестве подарков от поклонников с удовольствием примет необычные варежки, носки или оренбургский платок», — поделилась она.

Lil Pump получил популярность благодаря синглу 2017 года «Gucci Gang», который трижды стал платиновым. Рэпер также известен коллаборациями с Канье Уэстом, Lil Wayne, Lil Uzi Vert.

Московский концерт Offset переносили дважды. Он должен был состояться 18 апреля, а сейчас намечен на 14 июня. В Say Agency сказали, что переносили выступление по просьбе музыканта.

«Артисты — такие же люди, как и все мы. В их жизни тоже случаются форс-мажорные ситуации или личные обстоятельства, которые не дают возможность приехать и порадовать своих поклонников. Именно так и произошло с концертом Offset», — поясняли в агентстве.

Offset
Концерт / 14 июня
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