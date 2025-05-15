«Яндекс Музыка» удалила за 5 месяцев более 1500 материалов по требованию властей

С ноября 2024 года по март 2025-го «Яндекс Музыка» удалила по требованию государственных органов 1576 единиц контента. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет компании.
Всего за последний квартал прошлого года и первый квартал текущего «Яндекс Музыка» получила от властей 106 запросов на удаление контента по 142 ссылкам. По ним были размещены песни, клипы, эпизоды подкастов и обложки альбомов.
Основными причинами для удаления называли информацию, направленную на «дестабилизацию общественно-политической обстановки в Российской Федерации», а также контент с порнографическими описаниями несовершеннолетних или оправданием сексуального поведения в отношении них.
«Яндекс Музыка» также исключила из рекомендаций 890 треков и эпизодов подкастов, которые содержат контент, способный «вызвать дискомфорт у большой массы пользователей».
За предыдущие первый и второй кварталы 2024-го компания по требованию госорганов удалила 4941 материал. При этом запросов от властей ей поступило меньше ― 68.