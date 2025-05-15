В США арестовали биолога из Москвы, которая перевозила незадекларированные эмбрионы лягушек

В США арестовали ученую из России Ксению Петрову, которая сейчас работает в Гарвардском университете. Девушку обвиняют в контрабанде эмбрионов лягушки. Об этом сообщает американский Минюст.
По данным ведомства, 16 февраля 2025 года 31-летняя биолог прилетела в аэропорт Бостона из Парижа. Там ее задержали сотрудники таможни, после того как служебная собака обнаружила в сумке научной работницы эмбрионы когтистых лягушек и «эмбриональные образцы в парафиновых лунках и на окрашенных предметных стеклах». Для всех биологических продуктов требуется разрешение на ввоз, которого у москвички не было. Кроме того, ей нужно было подать декларацию в таможенную и пограничную службы в месте пересечения границы.
Сначала Петрова отрицала, что везет в багаже биологический материал, но позже призналась в транспортировке. Девушка сказала, что была не уверена в необходимости его декларировать при въезде в США. При этом в телефоне ученой нашли сообщение от коллеги, который предупреждал ее об этом. Кроме того, в другой переписке с человеком, который записан как главный исследователь, Петрову спросили, как она планирует пройти через таможню с биологическими образцами. Она ответила: «Пока нет плана. Я не смогу их проглотить».
Сама россиянка объяснила, что земноводных ее попросил привезти из Парижа начальник. Петрова добавила, что не ожидала каких‑либо проблем с прохождением через таможню, поскольку эмбрионы были «нетоксичными, неопасными и неинфекционными».
Визу задержанной аннулировали, а ее саму отправили под стражу сначала в иммиграционную тюрьму в Луизиане, а потом в федеральную тюрьму. Девушке грозит лишение свободы до 20 лет и штраф до 250 тысяч долларов.