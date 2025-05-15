В США арестовали биолога из Москвы, которая перевозила незадекларированные эмбрионы лягушек

Сначала Петрова отрицала, что везет в багаже биологический материал, но позже призналась в транспортировке. Девушка сказала, что была не уверена в необходимости его декларировать при въезде в США. При этом в телефоне ученой нашли сообщение от коллеги, который предупреждал ее об этом. Кроме того, в другой переписке с человеком, который записан как главный исследователь, Петрову спросили, как она планирует пройти через таможню с биологическими образцами. Она ответила: «Пока нет плана. Я не смогу их проглотить».