В метро Москвы открыли рельеф со Сталиным

На переходе станции «Таганская» московского метро открыли скульптурную композицию со Сталиным. Об этом сообщил исследователь советской архитектуры Александр Зиновьев 15 мая. Он опубликовал в телеграм-канале фото рельефа, присланное подписчиком.
Композицию открыли к 90-летию метро. Она повторяет барельеф, который до 1966 года располагался в торце станции «Таганская» Кольцевой линии. Во время строительства пересадки на Таганско-Краснопресненскую линию произведение утратили.
«И хотя композиция в целом повторена, можно заметить, что не соблюден материал панно (керамика), не воспроизведен цвет (ни голубой фон временной гипсовой версии, ни золотой финального керамического рельефа), а также не постарались сделать детали орнамента по периметру. В целом, получился идеологический жест, где главным стало не восстановление исторического архитектурного облика», ― отметил Зиновьев.
В московском метро сообщили 10 мая, что восстановят исторический барельеф, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. Для этого специалисты изучали архивные фотографии и документы. В метро обещали, что произведение будет в точности повторять оригинал.